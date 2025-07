MTC descarta "marcha blanca" de tren Lima-Chosica: El proyecto "no garantiza la seguridad de los ciudadanos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, descartó el inicio de una “marcha blanca” para el proyecto de tren Lima-Chosica que impulsa la Municipalidad de Lima, pues consideró que no está garantizada la seguridad de los ciudadanos.

En declaraciones a la prensa, el ministro reiteró su posición de que para que haya una “marcha blanca”, el proyecto debe haber concluido con sus obras, a fin de que se puedan verificar defectos y corregir errores.

“Desde mi punto de vista era imposible hacer una marcha blanca porque no existían las condiciones y por eso quiero que el Perú entero y los ciudadanos de Lima sepan de que se ha traído los trenes, pero no existe la doble vía, no existen las cuatro estaciones, no existen los trece paraderos, no existe la señalización, no existen los cruces y, por lo tanto, no garantiza la seguridad de los ciudadanos”, dijo.

Sobre eventual subsidio

En esa línea, el ministro indicó que tampoco se ha discutido la forma en la que se cobrará por el servicio y si es que este tendrá una adenda de ampliación respecto de un eventual subsidio. Según explicó, las estimaciones iniciales dan cuenta de que el costo del pasaje sería de 14 soles y que para hacerlo accesible el Estado tendría que asumir gran parte del gasto.

“No existe una adenda de ampliación para poder ponernos de acuerdo y poder ver el tema subsidiario, porque un pasaje, estiman, que en las circunstancias actuales para que el ciudadano pueda tomar el tren tiene un costo de 14 soles. Lo que quiere decir que no lo va a pagar, no tiene, no está en condiciones y en consecuencia tendría que bajarse el monto aproximadamente a 3 soles y el restante lo tendría que subsidiar el Estado, nada de eso lo han conversado”, sostuvo.

Mesa de trabajo

Sandoval también anunció para el próximo martes a una mesa de trabajo para la cual convocó a la Contraloría General de la República, al ministro de Economía y Finanzas, a la concesionaria, al Ositrán y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de discutir sobre la viabilidad de este proyecto. Añadió que las conclusiones de esta mesa de trabajo serán dadas a conocer 48 horas después de que se concluya.

“Yo no estoy en campaña electoral ni aspiro a ser presidente del Perú. Estoy conduciendo el Ministerio de Transportes de manera responsable y técnicamente y lo que corresponde a un ministerio para darle el mejor servicio a la ciudadanía”, indicó el ministro.

“Propongo una reunión de inmediato, para el martes, con la Contraloría General de la República, el ministro de economía, la concesionaria, el Ositran, el MTC y la ATU y les voy a poner de conocimiento después de las 48 horas que se concluye esa mesa de trabajo, las conclusiones que debe conocer el Perú”, añadió,y al ser consultado sobre la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a esta mesa de trabajo, dijo que también estaba invitado.