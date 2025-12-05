Nicolás Zevallos considera que “no requerimos salir del país para buscar expertos” en la lucha contra la criminalidad

Zevallos recordó que recientemente se excluyó a 50 mil inscritos por incumplimiento, lo que evidencia el fracaso del Reinfo | Fuente: RPP

El Congreso de la República aprobó en primera votación otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada por un plazo de 60 días. Al respecto, el criminólogo y exviceministro del Interior Nicolás Zevallos analizó los alcances de esta medida y la necesidad de recursos para implementarla.

Zevallos se mostró escéptico sobre la necesidad de importar asesores extranjeros para enfrentar la crisis de inseguridad, ya que la realidad delictiva en la región es muy específica.

“Creo que no hace falta ir tan lejos, porque en el Perú ya hay experiencias muy buenas de cosas que se han hecho y que han funcionado”, dijo en La Rotativa del Aire.

El especialista citó dos ejemplos concretos de éxito local: los megaoperativos conjuntos entre la Policía y la Fiscalía, que lograron desarticular organizaciones criminales "sin disparar una munición", y el modelo de las Águilas Negras en cooperación con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

“Hay un apoyo muy intenso de Asbanc para que una unidad dedicada a seguridad bancaria tenga un despliegue importante y ahorita tú no encuentras casi ningún robo a bancos. Entonces, es posible. No requerimos salir del país para buscar expertos, porque tenemos en el Perú gente con mucha capacidad para poder cumplir con los objetivos de seguridad que necesitamos”, enfatizó.

Medidas urgentes ante la falta de denuncias

Sobre las facultades legislativas, Zevallos destacó una propuesta clave: el uso de la inteligencia policial como "noticia criminal" para iniciar investigaciones de oficio contra extorsionadores, superando así la barrera del miedo que impide a las víctimas denunciar.

“Ese es un asunto importantísimo, porque en un contexto donde las víctimas no quieren denunciar, hacerlos participar es un problema serio para poder perseguir a estos delincuentes. Entonces, hay medidas como esas que sí podrían, en un plazo más o menos corto, tener un impacto relevante”, explicó.

Sin embargo, advirtió que ninguna norma será efectiva si no se cierra la brecha logística. “El gran problema que tenemos en el sistema de seguridad y justicia es la enorme brecha de recursos y capacidades para poder poner en marcha las políticas”, agregó.

Crítica a la ampliación del Reinfo

En otro momento, el exviceministro cuestionó la insistencia del Congreso en prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), calificándolo como un mecanismo fallido tras más de una década de vigencia.

“Hay que considerar que no es una ampliación de un año. Ya van más de doce años ampliándose el Reinfo, lo cual demuestra que el sistema no funciona. Entonces, ¿qué sentido tiene preservar un sistema que no ha logrado sus objetivos?”, cuestionó.

Zevallos recordó que recientemente se excluyó a 50 mil inscritos por incumplimiento, lo que evidencia el fracaso del modelo. En su lugar, sugirió enfocar el debate en la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) para establecer un marco más estructurado e integral.