Nueva Carretera Central: ¿cuáles son los argumentos del MTC para defender el trazo original del proyecto?

Gobierno La ministra de Transportes dijo que el proyecto costará "más o menos" el doble

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, en diálogo con RPP Noticias, explicó aspectos importantes respecto a la ejecución de la carretera Daniel Alcides Carrión, conocida como Nueva Carretera Central, la obra con el mayor monto de inversión de dicho sector para el 2023.

Al respecto, la titular del MTC indicó que el perfil técnico de la obra se aprobará en junio de este año, con los trámites respectivos en el Ministerio de Economía (MEF) y descartó que hubiera algún retraso en el cronograma.

"Estamos dentro de los cronogramas. Lo que hemos hecho simplemente es, como Provías, hacer unas observaciones técnicas y se está afinando. Con eso ya cerramos el tema del perfil y se continúa con el MEF", sostuvo.

No obstante, Lazarte Castillo reconoció que el proyecto costará "más o menos, el doble" de lo contemplado en el perfil original que era un monto superior a los S/11 mil millones.

"Ese es el monto original del perfil. Ahora es mayor, es más o menos el doble (...) Los perfiles siempre son referenciales, finalmente lo que hace un proyecto es atender una necesidad", sostuvo.

¿Por qué se optó por una propuesta que implicaría el doble del perfil original?

Vale recordar que, hace unos días, Jorge Gutiérrez Rodríguez, integrante de la comisión de transportes del Colegio de Ingenieros de Lima (CD Lima), en diálogo con RPP Noticias, respaldó una propuesta alternativa del proyecto formulado por el Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE Lima).

Gutiérrez señaló que la opción del Ejecutivo arrastra "problemas ya existentes en ese trazado y agrega otros", lo cual perjudicaría "una conectividad más rápida y directa con Huancayo, la ciudad más importante de la sierra central".

Además, indicó que la propuesta del GORE Lima tendría un costo estimado en 3 500 millones de dólares, en comparación de los 7 000 millones que, aseguró, costaría el plan aprobado por el MTC.

Ante ello, la ministra Paola Lazarte señaló que "no existe" el proyecto del GORE Lima, porque el perfil técnico que se le encargó no fue formulado a tiempo.

"En su momento - en el 2016, 2017 - se dijo al GORE Lima y al GORE Junín que se les habilitaba de presupuesto para que formulen el perfil (técnico). El perfil que esté mejor hecho y evaluemos es el que gana", explicó.

"Solo el GORE Junín cumplió con la tarea, el GORE Lima no terminó nunca el perfil, por eso no existe", resaltó.

En ese sentido, señaló que la propuesta del CD Lima es una "idea" que no está en "ningún proyecto de inversión pública", a diferencia del GORE Junín que "contempló un trazo que cumplía con la finalidad del proyecto y con la ley".

"Cuando hablamos de la idea del trazo de La Chutana del Colegio de Ingenieros de Lima, hablamos de una idea porque no existe ningún proyecto de inversión pública registrado con ese trazo. Y, por consiguiente, no existe un costo económico, no hay estudios de geotecnia, topografías", sostuvo.

"Tenemos documentos con los cuales se evidencia que se quedó en la parte socioeconómica y no se culminó", agregó.

La ministra subrayó que la ruta del proyecto a ejecutarse cumple con "conectar 6 regiones del centro del país con Lima y sus colindantes".

"El Corredor Verde que se está trabajando a través de este (proyecto) Gobierno a Gobierno conecta el centro y llega a conectar con el Mercado de Santa Anita que es la ruta importante (...) porque es el principal centro de abastos de Lima, a diferencia de otras propuestas que llevan a muchos kilómetros más abajo para congestionar la Panamericana Sur", explicó.

No obstante, indicó que el Corredor Verde "no es el corredor" que hizo el GORE Junín "porque tenía otro tipo de características y era más vulnerable para lo que son lluvias".

"No se ha tomado esa opción. Lo que se ha hecho es evaluar, de manera multidimensional, cuál es el trazo que tiene menor impacto en el medioambiente, en las zonas arqueológicas, agrícolas y turísticas", dijo.

Asimismo, indicó que parte de la propuesta del CD Lima fue tomada en cuenta por el Project Manager Office (PMO) - oficina de asesoría técnica del gobierno francés - pero fue descartada.

"Parte de la evaluación de la PMO contempló esta (propuesta) y la descartó porque (…) los flujos de carga no recogen el mayor flujo de carga que viene de estas regiones y que son las principales cadenas de abastecimiento logísticas", señaló.

"Segundo, porque pasa por una reserva paisajística de Nor Yauyos Cochas. En el 2020, el Sernanp declaró la inviabilidad o incompatibilidad de ese trazo con la reserva. Por más que sea una buena idea y pueda ser alternativa, no conseguiría ese permiso", añadió.

Finalmente, la ministra recalcó que el proyecto "no se está complicando" y que se está cumpliendo con los procesos dentro del cronograma.

"Quiero aclarar que no es que se esté complicando el proyecto, estamos dentro de los cronogramas. La revisión por parte de Provías Nacional está establecida en el contrato. La PMO propone, evalúa y Provías también evalúa y aprueba", manifestó.

"A diferencia de otros Gobierno a Gobierno (…), en este se puso explícitamente la revisión del perfil con el cual se convocó la obra (…) Se hizo porque se sabía que la propuesta del perfil del GORE Junín era bastante referencial. No es un retraso sino las etapas que se había contemplado", puntualizó.