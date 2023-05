Paola Lazarte señala que María Jara fue designada sin concurso público y descarta injerencia del MTC en la ATU

Gobierno La ministra Lazarte señaló que los cambios en la norma de la ATU se hicieron "sin considerar apellidos"

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció respecto a la polémica que suscitó la modificación de la norma de la ATU y la consiguiente separación de María Jara de la presidencia de dicha entidad.

Al respecto, señaló que la norma se modificó considerando "informes" de las entidades competentes y no se tomó en cuenta "personas ni apellidos".

"Primero, mencionar que se tienen tanto los informes de Servir como de la autoridad competente para poder hacer esta modificación. Y, segundo, nosotros tomamos la decisión no en base a personas ni apellidos, sino en base a la ciudadanía", sostuvo.

Asimismo, respecto a la demanda de amparo que interpuso Jara ante su retiro de la ATU, la ministra señaló que tiene el derecho de hacerlo, pero resaltó que su designación se hizo "sin concurso" público.

"Sobre el punto de la denuncia, como cualquier ciudadana puede hacer uso de recursos de la justicia. Nosotros confiamos en la justicia y esperaremos el resultado del juez", indicó.

"Sin embargo, (debo) precisar mucha de la información que se ha estado dando en medios. Cuando se designa a la señora Jara como presidenta ejecutiva de la ATU, se le designó por confianza, no pasó ningún concurso. Tampoco lo hizo el señor Valenzuela quien la precedió y que renunció para que ella asuma el cargo cuando dejó de ser ministra", sostuvo.

En ese sentido, Lazarte Castillo señaló que, "en términos legales", con la modificación de la norma "se está corrigiendo" ello "porque lo que se quiere es tener meritocracia".

"Ese argumento de que no hay concurso, de que se está debilitando (la ATU), es falso porque ha sido un cargo siempre puesto por confianza, (ella) fue designada por el presidente Vizcarra en su momento", resaltó.

Señala fallas en gestión de María Jara

La ministra de Transportes consideró que durante la gestión de María Jara no hubo avances en diversos proyectos de dicha entidad dado que se tiene "un transporte urbano que sigue siendo precario y ahora tenemos más colectiveros".

"Un balance rápido y creo que todos los ciudadanos de a pie que nos movilizamos en transporte público lo podemos ver: no tenemos paraderos nuevos, no tenemos nuevas rutas de corredores complementarios", indicó.

Lazarte Castillo señaló que "la ampliación de 12 kilómetros del Metropolitano" fue delegada por la ATU a la Municipalidad de Lima (MML) y que esa decisión "no solo impacta en la movilización diaria de la ciudadanía, sino que tiene implicaciones legales".

"La razón por la cual los contratos de concesión del Metropolitano no inician su operación legal es porque todavía no se entregan esos 12 kilómetros. El Estado está perdiendo plata pagando procesos que ha perdido por impericia y falta de gestión", sostuvo.

"Se recibió una obra de la MML, pero con miles de observaciones. Ni la Contraloría tiene tantas observaciones para un proyecto", agregó.

En esa línea, remarcó que "ha sido mucho no tener paraderos, no tener nuevas rutas, no agilizar ese proceso para recibir los 12 kilómetros del Metropolitano, y un cero y nulo avance en los Metros".

"En el MTC, en el 2020, hubo 4 (proyectos) gobierno a gobierno que se lanzaron de manera simultánea: la nueva carretera central, la Vía Expresa Santa Rosa con Provías Nacional y las líneas 3 y 4 de la ATU. Esos 4 proyectos salieron al mismo tiempo y solo Provías adjudicó en el tiempo pronosticado y la ATU no lo hizo (…), nos quedamos sin Metros", indicó.

"Nuestras decisiones como funcionarios públicos de hacer o no hacer tienen un impacto de años en la ciudadanía y ya esto no puede ser. Por eso, hemos tomado las decisiones que hemos tomado y estamos acelerando para tener paraderos, rutas nuevas e iniciar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao", enfatizó.

"No queremos ninguna injerencia en la ATU"

Por otro lado, la ministra negó que su sector busque tener una injerencia en la ATU, sino que buscan "que funcione bien".

"Nosotros no queremos tener ningún tipo de injerencia ni tomar ni usurpar competencias de la ATU. Lo que queremos es que la ATU funcione bien", señaló.

Además, indicó que la falta de capacidad de gestión en dicha entidad tiene "efectos colaterales" que buscan evitar y, por eso, se ha buscado que "empiece a andar" con una nueva gestión.

"Un efecto colateral de no hacer las cosas a tiempo es tener negocios cerrados por meses, años, porque no avanza la obra de Línea 2 del Metro como debería ser, cuando la misma Contraloría reconoce que el responsable de la gestión de adquisición de predios e interferencias es la ATU", apuntó.

"Ahora estamos viendo que hay una presencia muy fuerte de fiscalización y que en las rutas principales hay menos presencia de (colectiveros) Estamos avanzando con la Línea 2, la ATU ya está avanzando con este proceso de compras para que la ciudadanía pueda usar sus primeros kilómetros que están listos hace más de un año", explicó.