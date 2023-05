Ministra Paola Lazarte dice que hubo "retórica y no gestión" cuando María Jara estaba a cargo de la ATU

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, calificó este jueves de "mala gestión" la realizada por María Jara cuando estuvo a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.

Durante una conferencia sobre avances y ejecución de los proyectos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Patricia Lazarte anunció que el presidente actual de la ATU hará un análisis exahustivo "de lo encontrado en la entidad" para saber por qué el transporte se encuentra en una situación "tan precaria".

"Si en Lima y el Callao los colectiveros existen es porque no hay metros, es porque no hay transportes o buses de gran tamaño y es porque la autoridad competente no gestionó en su momento adecuado estos proyectos para poner en Lima y el Callao el transporte que se merecía", afirmó.

Paola Lazarte sostuvo que desde la creación de la ATU no surgieron más corredores complementarios y consideró que esta es la razón por la que estos servicios se encuentran en "situación precaria".

"La mala gestión lo que ha hecho es dejar de lado a los corredores, no ha habido segregación de rutas, no ha habido entrega de nuevas rutas por parte de ATU y no hubo nuevos proyectos. Las licitaciones no la hemos visto, solamente hubo discurso, papel, retórica y no gestión", señaló.

Demanda de amparo de María Jara

Por otro lado, Paola Lazarte afirmó que esperará la decisión del Poder Judicial sobre las demandas de la expresidenta de la ATU para ser restituida en el cargo.

"Procederemos como en un Estado de derecho, esperaremos los resultados del juez, confiamos en la justicia", expresó.



Además, Paola Lazarte aclaró que el MTC actuó con la "legalidad del caso y transparencia" sobre la remoción de María Jara.

El miércoles María Jara anunció que presentará una demanda de amparo por considerar “ilegal” el cese de sus funciones como titular de la entidad el pasado 13 de mayo, cuando se nombró a José Aguilar Reátegui como su reemplazo.