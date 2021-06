Ministro Ugarte supervisó la jornada de vacunación a pacientes oncológicos y con VIH. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró que las marchas convocadas por diversos colectivos ciudadanos para la tarde de este sábado por las principales calles del Centro de Lima en apoyo a los candidatos presidenciales deben tomar las medidas de bioseguridad para evitar que representen un riesgo para el resto de la población.

"No se puede impedir el derecho a las personas a expresarse políticamente en diversas modalidades, siempre y cuando no afecten los derechos del resto de la persona. Esa línea delgada debe ser aplicada, en primer lugar, por los ciudadanos y ser conscientes de que no pueden realizar lo que podría ser su derecho de hacer alguna manifestación política afectando los derechos de los demás", señaló.

Durante el inicio de la vacunación a pacientes oncológicos y con VIH, el ministro de Salud remarcó que se afectan los derechos de los demás ciudadanos cuando se producen concentraciones, se evita el distanciamiento social y, por lo tanto, se amplía el riesgo de que el virus de la COVID-19 se expanda.

Además, apuntó que también se afecta el derecho al resto de ciudadanos cuando con ese accionar político se interrumpen los procesos de vacunación en curso, tal como ocurrió la semana pasada cuando se tuvo que suspender una jornada en el vacunatorio del Campo de Marte. "Ahí es donde las autoridades intervienen y las policías ponen los límites", anotó.

En otro momento, el ministro evitó referirse a la moción de censura a la Mesa Directiva del Congreso; no obstante, dijo confiar en que "en la dinámica parlamentaria tomarán la mejor decisión". "El Ejecutivo no interviene frente a estos procesos que son autónomos, pero esperamos que las decisiones sean en beneficio del proceso democrático", indicó.

"Estamos un poco más de un mes para hacer el cambio de gobierno una vez que culminen los procesos de recuento electoral y lo que todos queremos, con toda seguridad, es una transición pacífica, tranquila y, sobre todo, que las instituciones de la democracia peruana mantengan su funcionamiento en beneficio de toda la población", agregó.

Diversos colectivos marcharán este sábado

Diversos colectivos ciudadanos marcharán la tarde de este sábado por las principales calles del Centro de Lima en apoyo a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que participaron en la segunda vuelta,que se desarrolló el 6 de junio pasado.

Una de las marchas, denominadas "Por la defensa de la democracia y la patria", convocada para protestar en contra de quienes -consideran- buscarían desconocer los resultados electorales, se realizará a partir de las 3:00 p.m. en la plaza Dos de Mayo y culminará en la Plaza San Martín.

Mientras que otros colectivos en apoyo de la "transparencia electoral" y a la candidatura presidencial de Fuerza Popular se desplazarán como parte de la marcha "Respeta mi voto". Esta se realizará desde las 4:00 p.m. en el Campo de Marte, Estadio Nacional y centro comercial de la avenida brasil para culminar en la Alameda 28 de julio, esquina de la avenida 28 de julio con la avenida Arequipa.

