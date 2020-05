La lectura, una buena alternativa en esta cuarentena. | Fuente: Imagen referencial: Municipalidad de Lima

El día de ayer vivimos una larga sesión parlamentaria que culmino al alba con el voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos. Las cuatro bancadas de la Mesa Directiva votaron a favor, más el Partido Morado y FREPAP, un total de 89 votos. Fuerza Popular, el Frente Amplio y UPP votaron en contra. La paradoja es que el gobierno no cuenta con un partido ni una bancada que lo defienda. Queda claro que en el Congreso abundan personas que juran ser intérpretes del clamor del pueblo, pero de los que se puede dudar que tengan ideas orientadas a realizar una gestión pública mejor que la que se viene llevando a cabo. La sesión tuvo lugar en uno de los momentos más difíciles de nuestra crisis sanitaria, puesto que la curva epidemiológica no da señales de instalarse en la prometida meseta. Es cierto que pocos parecían decididos a tomar el riesgo de producir una crisis política. Quizás la relativa moderación se vio favorecida por la conciencia de que los problemas que atraviesa el Perú se parecen a los de países vecinos como Brasil y Chile. En el caso de Chile, el ministro de salud, Jaime Mañalich, ha tenido un rapto de sinceridad que lo llevó a reconocer que en algunos sectores de Santiago “hay un nivel de pobreza y hacinamiento de cuya magnitud yo no tenía conciencia”. Mañalich afirmó también que “hacer cumplir la cuarentena en zonas vulnerables es mucho más difícil de lo que creíamos”. Así estamos. En la hora triste de las confesiones, en la manifestación abrupta de la desigualdad. Ante la tentación de la impotencia. Mañalich afirmó sin embargo que pese al aumento del número de contagiados y muertos, Chile no será “ni la España ni la Italia de Sudamérica”.

Una muestra de las dificultades para luchar contra el coronavirus se registró ayer en el Terminal pesquero de Pucusana, el más sureño de los distritos de la provincia de Lima. Se aplicó una prueba de despistaje a 200 pescadores, 87 de los cuales dieron positivo. Pese a la decisión de la municipalidad distrital, de Defensa Civil y del Comando Covid, los pescadores se niegan a que el puerto sea cerrado durante cinco días. Veremos si en este caso emblemático los criterios de salud prevalecerán sobre la voluntad de quienes, por necesidad o inconciencia, ponen en riesgo sus vidas y la de los demás para seguir trabajando.

A propósito de trabajo, hoy conmemoramos el Día del Servidor Público. Se trata de más de un millón 400 mil trabajadores que hacen posible la acción del gobierno central (45%), los gobiernos regionales (42%) y los gobiernos locales (13%). Se han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones laborales y remunerativas de los servidores públicos, en particular gracias a SERVIR. Pero cerca de una tercera parte de ellos siguen estando bajo el régimen laboral llamado CAS, sin que se haya concretado el objetivo de exámenes meritocráticos. El promedio de edad ha bajado y el nivel de estudios ha aumentado considerablemente. Necesitamos contar con una verdadera carrera pública para que, como sucede en otros países, sea motivo de orgullo trabajar en los servicios del Estado.

Nada mejor para aprovechar el tiempo libre del fin de semana que entregarse al placer de la lectura y sobre todo de libros. Los hay para adultos y para niños, de ficción y de análisis de la realidad, antiguos como la Biblia, los de Homero y Garcilaso, y recientes como los de Carmen McEvoy, Alonso Cueto y Omar Aramayo. No se entiende por qué el ministerio de Cultura no ha sabido restablecer nuestro derecho a visitar librerías, lo que causa que no podamos descubrir y comprar libros presencialmente. Como vivimos confinados, tiene más vigencia que nunca el aforismo de la poeta norteamericana Emily Dickinson: “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”.

