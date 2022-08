El Presidente de la República respondió escuetamente a la prensa tras su declaración en la sede de la Fiscalía | Fuente: Editora Peru | Fotógrafo: Juan Carlos Guzman Negrini

Tras acudir a declarar en la sede del Ministerio Público, el Presidente de la República, Pedro Castillo, dio breves declaraciones a la prensa en el frontis de Palacio de Gobierno. En su alocución anunció que mañana juraría un nuevo gabinete ministerial, tras la renuncia del premier Aníbal Torres al cargo.

"Convoco a los actores políticos, a la clase política, a la sociedad civil, a las organizaciones de que, a partir de hoy, voy a tomar decisiones concernientes a ver el gabinete. Estoy seguro de que, el día de mañana, vamos a juramentar a este gabinete", señaló.

En ese sentido, convocó a los "partidos políticos" a trabajar en consenso para la conformación de este gabinete "por el bien del Perú".

"Espero que, en la convocatoria que hagamos nosotros, en la medida en que se acerquen los actores de la clase política, los que creen en el país, en la democracia, bienvenidos. Desde aquí, abro este espacio a los demás partidos políticos para que se acerquen y de una vez hagamos un gabinete para trabajar por el Perú", señaló.

Como se recuerda, el primer ministro, Aníbal Torres, mediante una carta dirigida al jefe de Estado, puso su cargo a disposición "por motivos personales".

Seguirá respondiendo a la Fiscalía

Por otro lado, tras la diligencia fiscal realizada hoy, la cual duró poco más de una hora, el Presidente manifestó su intención de seguir respondiendo "las veces que sea necesario" al Ministerio Público por los casos en los que viene siendo investigado.

"Debo decir que dentro de la prerrogativa presidencial de que la Fiscalía podía venir al despacho, a Palacio de Gobierno, a mí no me resta nada ir a declarar no solo a la Fiscalía sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar estoy presto a declarar (…) Pero no me voy a someter a casos mediáticos", señaló.

Con "casos mediáticos" el Presidente se refirió a las declaraciones ante la Fiscalía de los colaboradores eficaces en el marco de los casos en investigación.

"Se quiere hacer creer al pueblo que, con un testigo, con otro testigo, con un seudo colaborador, colaboradora, para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que es cierto que el Presidente ha robado y forma parte de una red criminal (...) Que fulano de tal, que zutano, que mengano va a declarar, que ya salió. Yo no me voy a prestar para esos casos porque yo he venido acá elegido por el pueblo", sostuvo.

Además subrayó que no puede "estar todos los días con supuestos diciendo voy a responder a estos casos", pero que responderá a la Fiscalía cuando se le cite.

"Cuantas veces me convoquen yo tengo que ir, primero, a decir que no soy parte de ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la Fiscal de la Nación. Y he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio (…) mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado. Aquí me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo", manifestó.