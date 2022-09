El 70.9 % de peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, según encuesta de CPI

Pedro Castillo, presidente de la República, durante una actividad oficial. | Fuente: Presidencia Perú

Un 22.2 % de los peruanos aprueba la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, mientras que un 70.9 % desaprueba su labor al frente del Ejecutivo, a trece meses de haber asumido ese cargo, según la más reciente encuesta de CPI, que se presenta en exclusiva por RPP Noticias.

Si comparamos estas cifras con las del mes de agosto, se observa que su aprobación pasó de 22.6 % % a 22.2%. Por otro lado, su desaprobación cayó de 71.1 % a 70.9 %. En las regiones de la sierra centro y sur del Perú, el jefe del Estado tiene su más alto porcentaje de aprobación (35.5 %) de todo el país.

La investigación revela también que, en Lima y Callao, el rechazo alcanza el 78.3 % de la población, mientras que su respaldo llega a 14.4 % en estas dos jurisdicciones. En el interior del país, el 26.9 % apoya al mandatario, en tanto el 66.6 % está en contra.

Congreso desaprobado

En cuanto al Congreso, el sondeo muestra que apenas un 6.7 % aprueba su gestión; un 87 % la desaprueba. En cuanto al rechazo, la cifra bajó 0.9 % respecto al mes de agosto. En tanto, el respaldo aumentó en 0.2 %.

Cuando se le consultó a los entrevistados sobre si está de acuerdo o no en la forma en que el Ministerio Público realiza las investigaciones y acusaciones al mandatario Pedro Castillo y su entorno político y familiar por presuntos actos de corrupción, un 57 % respondió que sí, un 36.2 % consideró que no y un 6,8 % no precisó.

Ficha técnica

La encuesta nacional de CPI se realizó del 5 al 8 de septiembre a 1 200 personas de 18 a 70 años del ámbito urbano y rural del país. El estudio tiene un margen de error de +/- 2.8 %, con un nivel de confianza el 95.5 %.