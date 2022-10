"La intervención de la OEA no necesariamente va a ser significativa" a favor del Gobierno, según analista Darío Pedraglio

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Perú celebrada en la sede del organismo en Washington (EE. UU). | Fuente: EFE

El analista político de la consultora 50 + 1, Darío Pedraglio, consideró este sábado que la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la crisis política del país no será necesariamente "significativa" a favor de la postura del Gobierno de Pedro Castillo o de la oposición.

En La Rotativa del Aire, Darío Pedraglio comentó el anuncio de la OEA de enviar una misión compuesta por cancilles de Argentina, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Belice para analizar la situación política y pronosticó un eventual pronunciamiento equilibrado.

"Me parece una misión o un grupo de integrantes bastante equilibrado, hay la presencia de algunos funcionarios de gobierno de más hacia la izquierda como puede ser de Colombia, otros que pueden ser más hacia el centro como Costa Rica y otros más hacia la derecha como Paraguay, pero parece una comisión bastante equilibrada. No creo que vayan a realizar un pronunciamiento sumamente a favor de alguien o de otro, no suelen hacer eso, además el contexto tampoco lo acredita", afirmó.

Darío Pedraglio explicó que dado un contexto de "vulnerabilidad" del Gobierno y de un Congreso opositor que busca vacarlo, el mandatario Pedro Castillo buscó anticiparse, "jugar sus fichas" y acudir ante un organimo internacional que lo defienda o respalde.

"Sin embargo, la intervención de la OEA no necesariamente va a ser significativa, en el sentido que va a tomar una postura completamente a favor de uno y otro. Usualmente en este tipo de contextos, vienen los representantes de la OEA y buscan acercarse a ambas partes y si ambas partes puedan lograr algún tipo de consenso o algún tipo de salida que favorezca la democracia o al país. Me parece que va por ahí el tema a que sea muy favorable al presidente Castillo", dijo.

"Decisión política" en caso Portalatino

De otro lado, Darío Pedraglio argumentó que la decisión del presidente Pedro Castillo de designar a la vocera de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, como titular del Ministerio de Salud (Minsa), es sostener la cuota de Vladimir Cerrón en el Gabinete.

"Era lo esperable dado el contexto en el cual se encuentra. Hay que recordar que este es un Presidente que su prioridad absoluta es sobrevivir, mantenerse en el cargo y sin duda en ese contexto no puede arriesgarse a perder los soportes que tiene ahora en el Congreso y hacer un cambio de rumbo, no de persona, y poner a alguien lejano a Cerrón o alguien del perfil de Cevallos, primer ministro de salud de este Gobierno, lo hubiera arriesgado a perder algún voto de Perú Libre, cosa que no me parece el presidente no está dispuesto a hacer en este momento. Es una decisión bastante más política que técnica", dijo.

Para Darío Pedraglio hubiera sido "bastante arriesgado" para el presidente Pedro Castillo quitarle a Vladimir Cerrón el Ministerio de Salud, ya que el sector salud es muy grande y maneja muchos recursos.

"Mientras Castillo sea más vulnerable a intentos de remoción desde el Congreso, más fortaleza tienen quienes lo defienden en este ente, quienes defienden a Castillo desde el Congreso tiene más poder de negociación cuando Castillo está más vulbnerable porque necesita más sus votos", manifestó.

