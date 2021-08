Bruno Pacheco (izquierda) y Richard Rojas (derecha) acompañan al presidente Castillo a todos lados. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Ernesto Arias

El presidente Pedro Castillo tiene un pequeño circulo de confianza en el cual convergen tres ámbitos: de su base dirigencial, del partido Perú Libre y familiares. Según informes de Panorama y Sin Medidas Tintas, se ha podido identificar a dos personas clave de su entorno: Richard Rojas y Bruno Pacheco.



Rojas y Pacheco lo han acompañado en toda la campaña presidencial y ahora han pasado a resguardarlo como primer mandatario de la nación. Durante la ceremonia de toma de mando de 28 de julio, se les vio secundando al presidente Castillo en todo momento, inclusive recibiendo los honores protocolares de las fuerzas armadas.

“Lo único que hacen es usurpar los honores que no les corresponda”, dijo José Cevasco, exoficial del Congreso a Panorama. "Ellos no son quienes deben recibir los honores. Ellos no representan a nadie", añadió.



¿Quiénes son?



Richard Rojas es secretario de organización de Perú Libre, muy cercano al secretario general Vladimir Cerrón. Según informó El Comercio, Vladimir Cerrón intentó retirar miles de soles de su cuenta de ahorros por medio de un cheque de gerencia a nombre de Richard Rojas.

Su hermana Edith Rojas fue parte de la comisión de transferencia del sector Defensa, según informó Sin Medias Tintas.



En su hoja de vida, consta de estudios universitarios no concluidos en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.



Bruno Pacheco es la otra persona que acompaña como una sombra al mandatario. Actualmente, ya tiene el cargo de confianza de secretario general del despacho presidencial. Pacheco es compañero luchas sindicales del presidente en el sindicato Fenatep.



Es profesor de biología y fue director de la escuela Los Incas.



Según informó Panorama, tiene denuncias policiales por violencia familiar. Su expareja y madre de tres hijos, reportó que era violentada psicológicamente y acosada por Pacheco.



Sin Medias Tintas también reportó las otras personas que también pertenecen al circulo de confianza del mandatario al haberlo acompañado a visitar Palacio de Gobierno antes de realizarse la juramentación.



-Franco Pomalaya Neyra: Es estudiante de 29 años de Psicología y Ciencias Políticas. Fue candidato a regidor de La Victoria por el Frente Amplio.

-José Cristóbal Quispe: Extrabajador del Gobierno Regional de Junín y encargado de los temas de comunicación y prensa del mandatario. Integró el núcleo duro de la campaña presidencial.

-Fray Vasquez Castillo (31): Sobrino del presidente y organizador de los mítines durante la campaña.

-Gianmarco Castillo Gómez (23): Sobrino del primero mandatario y parte del comando de la campaña presidencial. Se encargó de filtrar la agenda del presidente.



