Pedro Castillo sobre paros y bloqueos de carreteras: "Pondremos orden en las próximas horas"

El presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno tomará medidas para solucionar los bloqueos de carreteras que realizan los gremios de tranportistas de carga pesada, quienes llevan a cabo un paro por el aumento de precios de combustibles.

"Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas porque, primero, nosotros venimos de esa cantera de la lucha, que muchas veces hemos tomado espacios para que nos escuchen", señaló.

"Somos el Gobierno del diálogo y el entendimiento y hay que hacerlo en la mesa, y si quieren para conversar en la carretera, ahí conversaremos, pero no podemos truncar el sueño de un gobierno y del pueblo que tenemos totalmente claro para satisfacer las necesidades del pueblo", agregó.

El mandatario ya había invocado a los gremios de tranportistas de carga pesada que realizan un paro por el aumento de precios de combustibles a desbloquear las carreteras del país, a quienes les expresó su preocupación por estas demandas del sector Transporte.

"Hay un área que corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, nuestro premier está dispuesto para conjuntamente con el sector (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) conducirse a la zona. Hago un llamado para que, de una u otra forma, depongamos esa actitud porque el más perjudicado es la comunidad", dijo el mandatario.

Durante una actividad oficial en Piura, el jefe de Estado señaló que el objetivo principal del Gobierno es atender las demandas de las familias, sin embargo, cuestionó que un sector pretenda instalar una agenda propia, en referencia al frustrado pedido de vacancia. Pese a esto, hizo un llamado a las autoridades y al Parlamento para trabajar en conjunto.

"Cuando queremos atender las necesidades del Perú profundo, otros han puesto en el Perú otra agenda, he ahí ellos que vayan con su agenda porque nosotros, los que no tenemos un carro propio, los que no tenemos grandes oportunidades económicas, estamos metido las 24 horas atendiendo al Perú profundo", señaló.

"Entiendo la preocupación de algunos que no quieren las inversiones a la agricultura. Hoy están propinando un pequeño grupo que encaminaban a una vacancia. Yo quisiera reconocer la labor de los congresistas que piensan en el pueblo, no todos son de los que pensamos. Hay congresistas que sí es necesario saludar en el Perú, en todas las regiones", añadió.

Efectos del paro en los mercados

El paro de transportistas de carga pesada iniciado esta semana ha mantenido bloqueada varias vías, especialmente en las regiones del centro y sur, impidiendo el paso de camiones que suministran de productos a los mercados de Lima.

Solo el martes, tras el primer día de paralización, el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) reportó que el abastecimiento en los mercados mayoristas había reducido hasta en 50%.

Ahora se estima que el último miércoles el abastecimiento llegó a caer en un 65%, teniendo en cuenta los reportes del Midagri sobre el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML).

Solo ayer se registró que este mercado recibió un total de 1,803 toneladas métricas (TM) de productos, cuando en promedio recibió 5,208 TM en las últimas cuatro semanas anteriores al bloqueo de carreteras, es decir, ha recibido una cifra 65.38% menor.

Mientras que en Mercado Mayorista N°2 de Frutas, los datos del Midagri indican que ayer ingresaron 1,143 TM, un 44.65% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas.



