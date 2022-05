Entrevista | Fuente: RPP

Yonhy Lescano, excongresista y excandidato presidencial por Acción Popular, consideró que un adelanto de elecciones sería la opción más viable para salir de la crisis política que se vive. Al respecto, señaló que al mandatario Pedro Castillo tiene muchas dificultades para gobernar.

"Yo creo que es razonable decirle al presidente de la República que si ve que no puede gobernar, que no está en condiciones y que no tiene colaboración así como verse impedido de enfrentar a la oposición agresiva, él mismo llamar a elecciones y decir 'no me dejan gobernar, por estas razones adelanto las elecciones'", enfatizó en el programa Todo se sabe de RPP.

Para Lescano, dentro del Gobierno de Pedro Castillo saben los problemas que tienen para llevar adelante su gestión. En tal sentido, reiteró que el adelanto de elecciones sería una buena salida.

"Ellos mismos conocen las dificultades que están atravesando y si ven ellos que hay muchas dificultades y que no va ser posible salir del entrampamiento, entonces decir las cosas como son y dar una salida en ese sentido (adelanto de elecciones)", explicó.

El exparlamentario criticó que se insistan con el tema de la vacancia presidencial, porque solo generaría que "aquellos del pasado", acusados de corrupción, se metan al Gobierno.





El excandidato presidencial también cuestionó la norma que impulsa el Congreso y modifica la ampliación de inscripción de candidaturas electorales. Al respecto, consideró que se debe respetar el proceso electoral y no agredir a los organismos electorales por sus reclamos contra la iniciativa legislativa.

Por otro lado, dijo desconocer quién es el autor del comunicado lanzado por Acción Popular con respecto a la norma. "No estoy de acuerdo con el texto emitido y no tengo conocimiento de quién lo hizo", precisó.

CCL pide recomposición total de gabinete ministerial

La Cámara de Comercio de Lima que emitió este jueves un pronunciamiento sobre cambio de gabinete, horas después que la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez sea censurada.

“Es una oportunidad para que el Ejecutivo convoque a personas idóneas, con el perfil profesional y de integridad imprescindibles para asumir tan altas responsabilidades, pero sobre todo con un perfil dialogante y convocante”, manifestó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en un pronunciamiento.

Recordemos que el presidente Pedro Castillo anunció más cambios en las carteras; sin embargo, se desconoce qué otros funcionarios serán removidos de los ministerios. Por ello, la CLL recomendó que se considere el relevo del actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.