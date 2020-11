"Ahora hay que dejar un país ordenado. No es el mejor momento para hacer experimentos", dijo esta mañana, cuando confirmó a RPP sobre su nombramiento. | Fuente: Andina

Ántero Flores-Aráoz Esparza juró este miércoles al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Nacido en Lima hace 78 años, Flores-Aráoz es más conocido por su larga carrera política que por su desempeño profesional como abogado del sector privado.



El flamante premier ha sido congresista en cuatro ocasiones consecutivas, entre 1992 y el 2006. Sus dos primeras gestiones como parlamentario fueron por el Partido Popular Cristiano; mientras que -del 2000 al 2001- lo hizo por Perú Posible, la extinta organización de Alejandro Toledo. Del 2001 al 2006, volvió al Parlamento por el PPC.

Además, entre 1990 y 1992, fue diputado por el FREDEMO, de Mario Vargas Llosa. Y, en 1986, fue elegido para el cargo de regidor provincial de Lima por el PPC, partido que presidió durante cuatro años.



Sus aspiraciones políticas lo llevaron a postular sin éxito a la presidencia de la República para las Elecciones Generales de 2016. En esos comicios, se presentó con su partido político ORDEN, con el que obtuvo poco más de 65 mil votos. De acuerdo con información pública del Jurado Nacional de Elecciones, la inscripción del partido ORDEN fue cancelada en 2017.



Previos cargos en el Ejecutivo y críticas sobre algunas posturas

También ha ocupado cargos como ministro de Estado. Fue premier en el Gobierno de Alejandro Toledo y titular del sector Defensa cuando Alan García ejercía su segundo mandato.



El ‘Baguazo’, enfrentamiento del 5 de junio de 2009 entre ciudadanos indígenas y policías, se produjo cuando Ántero Flores-Aráoz era ministro de Defensa. Como se recuerda, el conflicto tuvo un saldo de 32 muertos y un desaparecido, y se originó tras un paro amazónico (cerca del distrito de Bagua Grande) contra normas emitidas en el Gobierno de García sobre explotación de tierras. La crisis política, consecuente de la masacre, afectó la estabilidad del Gabinete de entonces y, el 11 de julio de 2009, Flores-Aráoz renunció a su cargo en Defensa.

El nuevo jefe del Consejo de Ministros ha sido varias veces criticado. En 2006, se le tildó de ‘racista’ por calificativos despectivos contra personas indígenas respecto de la posibilidad de someter a referéndum un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En una entrevista de 2016 para el diario Perú 21, el por entonces candidato a la presidencia señaló estar en contra del matrimonio igualitario y se basó en la idea de que las personas del mismo sexo no pueden procrear juntas. "Absolutamente en contra del matrimonio gay. Así no me gane un solo voto gay... Tengo amigos gays, pero no estoy de acuerdo. (...) ¿Qué hijos van a tener si son homosexuales?", fueron sus expresiones.

En otra entrevista de ese mismo año, con Miguel Villalobos, de Chicharrón de Prensa, el ex candidato cuestionó la conceptualización del delito de feminicidio. Refirió que el asesinato contra una mujer basado en algún episodio de infidelidad “no necesariamente” califica como un feminicidio. Además, señaló que el país no necesitaba reconocer esa figura en su legislación penal.



“La mayoría son por otra cosa… Porque le quieren robar, porque ha habido un tema de… unos cuernos, etcétera. No necesariamente son feminicidios. Insisto: el feminicidio es un crimen de odio. Por supuesto que existe [el feminicidio]. Creo que no era necesaria [una ley penal sobre feminicidio]. Te soy franco. [Suficiente] Con decir homicidio”, dijo.





Premier sin Gabinete



De posturas conservadoras y largo recorrido en la escena política del país, Ántero Flores-Aráoz asume un puesto clave del Ejecutivo tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Sin embargo, aún se desconoce a su equipo ministerial. Una juramentación solitaria sui-géneris, en medio de la incertidumbre nacional.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire - Edición Tarde, de RPP, el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, cuestionó que Merino aún no haya definido un Gabinete a dos días de ocupar la jefatura del Estado.



“Lo que ha ocurrido el día de hoy, la juramentación de un presidente del Consejo de Ministros solo, que recuerde, en los últimos años solamente ocurrió cuando se censuró a Salvador del Solar y tomó juramento Vicente Zeballos. Si la crisis política se mantiene, si no hay ministros, yo creo que estamos en una situación muy delicada; no solamente por las marchas, sino porque no hay ministros, no hay gobierno. El presidente no puede mover un papel si no tiene una firma de un ministro, y tenemos ya dos días así. Entonces, el Gobierno está paralizado”, dijo el ex premier del Gobierno de Ollanta Humala.

Según afirmó Merino en su discurso de juramentación del martes ante el Congreso, su equipo ministerial tendría "a las personas más calificadas y sin distinción de los colores políticos". De momento, no se han confirmado nombres.



