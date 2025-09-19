Perú expone a Qatar su potencial para inversiones en petróleo y gas natural

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, destacó el potencial de gas natural de la cuenca Madre de Dios, en el sur del Perú.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, se reunió en Lima con su homólogo de Qatar, Saad bin Sherida Al Kaabi, para tratar oportunidades de inversión en petróleo y gas natural en territorio peruano.



En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que Montero Cornejo destacó el atractivo de las reservas petroleras en la costa norte del país, que ya han suscitado el interés de grandes compañías internacionales. Mencionó, por ejemplo, la inversión de Chevron en la exploración de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, así como los convenios de TotalEnergies en tres lotes off-shore.



El alto funcionario del Ejecutico enfatizó, además, la necesidad de avanzar hacia la industrialización del gas natural, con proyectos de petroquímica que permitan producir fertilizantes para atender la demanda nacional y regional.



El potencial de cuenca Madre de Dios

Por su parte, el ministro qatarí manifestó el interés de su país en explorar oportunidades de inversión en petróleo y gas en el Perú, recordando que Qatar Energy ya participa en el desarrollo de nuevos yacimientos en Sudamérica, en países como Brasil, Argentina, Guyana y Surinam.



En el encuentro también estuvo presente Jassim Mohd Hussain Ahmad Al-Marzouqi, directivo de Qatar Energy, una de las compañías más grandes del mundo en el sector, a quien se le expuso el potencial de gas natural de la cuenca Madre de Dios, en el sur del Perú, y las oportunidades de negocio que ofrece este recurso.



"Este encuentro se enmarca en los esfuerzos del Gobierno peruano por fortalecer las alianzas estratégicas con socios energéticos globales y consolidar al Perú como un actor relevante en la industria de los hidrocarburos", añadió el portafolio en la misiva.