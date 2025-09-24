Últimas Noticias
Perú reafirma su compromiso con el Acuerdo de París durante Cumbre Climática 2025

"Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, gracias a los 39 ecosistemas que se han identificado a lo largo de su territorio", dijo Boluarte. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante su participación en la cumbre que reúne a líderes mundiales, Dina Boluarte adelantó que los compromisos del Perú frente a los efectos del cambio climático vienen elaborándose con la colaboración de pueblos indígenas, gobiernos locales y regionales, sector privado y sociedad civil.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte reafirmó el compromiso del Perú con el Acuerdo de París durante su participación en la Cumbre sobre el Clima 2025. En su discurso, la mandataria destacó que el país impulsará una "acción climática integral que abarque la adaptación efectiva, mitigación acelerada y el desarrollo sostenible".

"Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, gracias a los 39 ecosistemas que se han identificado a lo largo de su territorio, más del 60 % cubierto por Amazonía. Poseemos el 68 % de los glaciares tropicales del mundo", precisó.

Remarcó que, en los últimos 58 años, el cambio climático ha provocado la perdida del 56 % de la superficie glaciar del Perú. Así, si bien indicó que menos del 0,5 % de las emisiones globales provienen del Perú, el país es "altamente vulnerable al cambio climático".

"En este momento crucial para el mundo, el Perú reafirma su compromiso con el Acuerdo de París mediante la actualización de su contribución, determinada a nivel nacional", mencionó Boluarte. Dicho compromiso, denominado Nuestro Desafío Climático (NDC) 3.0, será presentado durante la COP 30 en Belén, Brasil.

"Reflejará una renovada ambición hacia un futuro resiliente y bajo en carbono, y viene siendo elaborada mediante un proceso participativo con pueblos indígenas, gobiernos locales y regionales, sector privado y sociedad civil", apuntó.

Perú no superará los 179 millones de toneladas de CO₂ al 2035

Con miras al 2035, sostuvo que el Perú se compromete a no superar los 179 millones de toneladas de emisión de dióxido de carbono. Además, se cuenta con hasta 66 medidas hacia la descarbonización en los sectores energía, transporte, agricultura, desechos y bosques.

Adelantó que el Perú estará preparado ante los efectos del cambio climático, gracias a las medidas de adaptación priorizadas en siete áreas: agua, bosques, agricultura, salud, pesca y acuicultura, turismo y transporte.

"Hemos incorporado migraciones y empleos verdes, totalizando 84 medidas, además de un componente sobre perdidas y daños", apuntó.

Consideró que el país "está preparado para participar en enfoques corporativos", conforme al artículo 6 del Acuerdo de París, pues cuenta con un registro nacional de medidas de mitigación que facilita inversiones en descarbonización.

"El Perú demuestra que la acción climática es posible solo a través de voluntad política, respeto al régimen multilateral y cooperación internacional, podremos acelerar las soluciones frente al cambio climático, cuidando nuestro único hogar, la tierra, nuestra única Pachamama", comentó.

Dina Boluarte Cambio climático

