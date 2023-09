Presentan propuesta para que peruanos puedan ingresar a EE.UU. sin visa: ¿en qué consiste la medida?

Gobierno Gustavo Pacheco explicó que habrían beneficios políticos, diplomáticos y militares para EE.UU. con la medida

Gustavo Pacheco, miembro del Parlamento Andino, en diálogo con RPP Noticias, indicó que se ha presentado una propuesta de acuerdo para que Estados Unidos (EE.UU.) permita el ingreso de peruanos a dicho país sin necesidad de Visa.

Pacheco Villar señaló que la iniciativa es respaldada por 25 parlamentarios andinos de Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, de modo que la presidenta de la república, Dina Boluarte, pueda hacer el requerimiento, de manera directa, a su homólogo estadounidense, Joe Biden.

¿En qué consiste la medida?

El parlamentario andino explicó que el pedido cuenta con la aprobación unánime del organismo del cual es miembro y se fundamenta en la importancia geopolítica que tendría el Perú para el país norteamericano.

"Tenemos la moneda más fuerte de América Latina, tenemos un crecimiento sostenido hace 30 años. Nuestra Constitución cumple 30 años en este año y nos ha permitido conjurar golpes de Estado y tener procesos de institucionalización democrática, que es lo que quiere EE.UU.”, explicó.

En ese sentido, indicó que la medida consiste en emplazar a la presidenta para que ejerza la diplomacia y entable conversaciones al respecto con su par estadounidense.

“Por eso, estamos pidiendo a la presidenta Dina Boluarte, de forma directa, que ahora está en EE.UU. (…) que ejerza la diplomacia presidencial y que hable con el presidente Joe Biden para decirle que necesitamos exención de visado. Hace 8 años lo conseguimos con Europa”, precisó.

"Es el turno de la presidenta constitucional del Perú para ejercer la diplomacia presidencial. Solo se va a lograr a ese nivel, no lo van a hacer los parlamentarios, no lo van a hacer los diplomáticos, lo van a hacer los presidentes, decirle al presidente Biden (que) es el momento de estrechar lazos entre nuestros pueblos. Tiene tres oportunidades y esas cartas es para que no pierda su oportunidad", agregó.

Respecto a los beneficios que dicho acuerdo representaría para EE.UU., Pacheco Villar señaló que estos se vinculan a las esferas política, diplomática y militar.

"Lo beneficia política, diplomática y militarmente porque la política, finalmente, siempre es militar. Lo estamos viendo en esta guerra que hay en Europa. Siempre las potencias exhiben, despliegan sus alas militares y cómo no le va a interesar que Perú, en medio de toda esta marea, pudiera ser un socio político, diplomático y militar", aseveró.

"EE.UU. focalizó en Chile en los 70 una relación extraordinaria y luego, a partir de los 90, el Plan Colombia ha permitido elevar las tasas de cooperación bilateral entre EE.UU. y Colombia. A esos niveles todavía no hemos llegado", añadió.

En esa línea, consideró que la cooperación policial y fiscal con los Estados Unidos debe "seguir evolucionando" y que ello se lograría con un acuerdo de esta naturaleza. Además, indicó que ya ha tenido conversaciones con miembros del Ejecutivo que han mostrado su aprobación a la solicitud.

"He conversado con el primer ministro Alberto Otárola, está a favor de esta posibilidad y lo va a conversar con la presidenta. He conversado con la Canciller y está favor de este tema. Las próximas semanas iré a Washington porque el embajador (…) está permitiendo el respaldo (…) de la liga de amistad entre congresistas de EE.UU. y peruanos", puntualizó.