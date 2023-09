Interpelación a Jorge Chávez responde a "una obsesión" de Patricia Chirinos, aseguró Edwin Martínez

Congreso "Me llevo bien con la congresista Digna Calle, pero si de mí dependiese desaforarla, yo sí la desaforo", dijo Martínez

"Me llevo bien con la congresista Digna Calle, pero si de mí dependiese desaforarla, yo sí la desaforo", dijo Martínez. | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular Edwin Martínez señaló que la interpelación del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, responde más a una "obsesión" de la parlamentaria Patricia Chirinos que al ejercicio legítimo del control político.

"Ha sido una interpelación no con un fin de hacer un control político, sino pareciera una obsesión por parte de la congresista Patricia Chirinos. El ministro se ha lucido porque ha respondido claramente todas las preguntas hechas en el programa. Es más, ha dado clara muestra de que sí tiene un plan organizado", dijo en Ampliación de Noticias.

Además, manifestó no saber nada respecto de las afirmaciones de Chirinos sobre unas presuntas llamadas que pretendían interceder en favor de Chávez Cresta. Por el contrario, indicó que la propia legisladora había ido "escaño por escaño" para promover una censura contra el titular del Mindef.

"No tengo información al respecto. Lo que sí sé es que Patricia (Chirinos) ha estado escaño por escaño incitando a los congresistas para que no solo vayan a la interpelación, sino a la censura. Creo que hipócritamente estamos manejando un texto que no tiene un origen claro. Si es que ella sabe de algún congresista que haya sido llamado por la parte del Ministerio de Defensa para obviar la interpelación, entonces que lo diga", aseveró.

Censura contra Digna Calle

En otro momento, se refirió a la situación de la parlamentaria Digna Calle, quien señaló que, pese a haber regresado a Perú tras permanecer más de siete meses en Estados Unidos, no regresará de manera presencial en el Congreso.

"Yo me llevo bien con la congresista Digna Calle; pero, si de mí dependiese desaforarla, yo sí la desaforo. No podemos seguir siendo conchudos en el país. Y esto es una muestra de que ella no puede ni siquiera hacer una propuesta en bien de la región a la cual representa, porque por teléfono no podemos tener las ideas claras", indicó.

"Pero en el Congreso somos excesivamente tibios. Y si no han desaforado a un niño, menos van a desaforar a una señora. No creo que prospere", finalizó.