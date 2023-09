Patricia Chirinos dice que ya tiene redactada una moción de censura contra el ministro de Defensa

Congreso "Vamos a ver quién decide no blindar al señor Chávez Cresta", dijo Chirinos

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que ya tiene redactada la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La legisladora se mostró insatisfecha con las respuestas que ofreció el titular del Mindef durante la interpelación a la que fue sometido el último miércoles 13 de setiembre.

"Está lista la moción de censura multipartidaria. Está ya redactada. Tengo que ir caminando de bancada en bancada a ver quiénes se suman a esta moción de censura. Por lo pronto, tiene una única firma, que es la mía. Y vamos a ver quién decide no blindar al señor Chávez Cresta", aseguró.

La parlamentaria, que también es presidenta de la Comisión de Defensa, indicó que Renovación Popular se sumará a su iniciativa y está a la espera de ver si su propia bancada apoyará en bloque dicha iniciativa.

"Hay firmas que se van a sumar. Contamos con las de Renovación (Popular), ahora decidiremos con la vocera de Avanza País si se cuenta con todo el bloque o solo algunas firmas", agregó.

José Cueto y Margot Palacios, a favor de la censura

En la misma línea que Chirinos, el legislador de Renovación Popular, José Cueto, señaló que apoyará la moción de censura contra Chávez Cresta.

"Él es responsable político de lo que está sucediendo en la cartera. Realmente deja mucho que desear. Creo que sí, por supuesto, apoyaría la censura. Pero sé que hay un par de bancadas que no quieren. Así blindan a algunas personas acá", declaró a la prensa.

Del mismo modo, Margot Palacios indicó que el ministro de Defensa debería renunciar a la cartera.

"Los responsables directos son dos. Hay una responsabilidad política que no quieren asumir y no quieren renunciar. Pero finalmente respuestas que ha dado a las 12 preguntas no ha satisfecho y creo que él tiene que renunciar", manifestó.

Congreso "Me llevo bien con la congresista Digna Calle, pero si de mí dependiese desaforarla, yo sí la desaforo", dijo Martínez

Edwin Martínez: "No hay un fin de hacer control político, sino parece una obsesión de Patricia Chirinos"

Por su parte, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, precisó que la interpelación esconde en realidad una obsesión de Chirinos para censurar al ministro Chávez Cresta.

"Ha sido una interpelación no con un fin de hacer un control político, sino pareciera una obsesión por parte de la congresista Patricia Chirinos (...). Lo que sí sé es que Patricia (Chirinos) ha estado escaño por escaño incitando a los congresistas para que no solo vayan a la interpelación, sino a la censura", finalizó.