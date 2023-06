Presidente de la Federación Médica del Perú: "No queremos un ministro de Salud reciclado"

Gobierno "La descentralización en la parte de salud ha fracasado", afirmó Danilo Salazar

El presidente de la Federación Médica del Perú, Danilo Salazar, se refirió a la renuncia de Rosa Gutiérrez a la jefatura de la cartera de Salud y precisó que, de cara al futuro, lo que no se quiere es un nuevo ministro reciclado para asumir el liderazgo del sector. Asimismo, precisó que los avances en materia de salud "no han cambiado en nada" desde hace 15 años, pese a las proyecciones hechas en diferentes gobiernos.

"Nosotros planteamos que el nuevo ministro sea, en primer lugar, un líder. Y lo segundo es que tenga un buen equipo de gestión. Lo tercero es que no tenga ningún viso de corrupción. Y lo más importante es que no tenga ningún tinte político. Tampoco queremos un ministro reciclado. Hemos vivido los últimos 20 años que ahora son líderes de opinión, pero lamentablemente la salud no ha cambiado absolutamente nada", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hace diez años se firmaron 23 decretos legislativos de la reforma en la salud. Lamentablemente, no hubo ninguna reforma y todos esos decretos legislativos estaban orientados a mejorar el primer nivel de atención. Y no se ha dado absolutamente nada(...). El año pasado, en el mes de mayo, Defensoría del Pueblo dijo que el 77% del primer nivel de atención de Lima tiene una capacidad instalada inadecuada, que se refleja en una estructura obsoleta, que no hay equipos, no hay insumos y faltan recursos humanos. Han pasado diez o 15 años, muchos ministros y no ha cambiado en nada", agregó.



En esa misma línea, critico el desempeño de Gutiérrez como ministra de Salud, pero puntualizó que eso no quita responsabilidad a los gobiernos regionales a la hora de ejecutar el presupuesto.

"Creo que lo que se ha hecho mal es que la ministra saliente no ha tomado un liderazgo importante en la lucha contra el dengue, porque ella debió concertar con los gobiernos regionales. Tengo entendido que de los 110 millones de soles que está en la Ley de Presupuesto de 2023 —y sobre eso se ha dado 32 millones de soles más exclusivamente para la lucha contra el dengue—. Lamentablemente, las regiones con mayor mortalidad por dengue solo han gastado hasta la semana pasada el 15% de este presupuesto", manifestó.

"La descentralización en la parte de salud ha fracasado, porque los gobiernos regionales no ponen a las personas indicadas en cada Dirección Regional de Salud", aseveró.

Por su parte, Christian Requena, decano del Colegio Médico de Piura —región más afectada por el dengue—, precisó que no han habido resultados en cuanto a las proyecciones que Perú tenía sobre salud hacia el 2030.

"No existe una adecuada articulación, no existe un trabajo intersectorial. Y eso ha hecho que cada uno camine por su lado sin seguir la política nacional establecida de Perú, país saludable al 2030. Entonces, no tenemos frutos, ni un resultado adecuado que permita tener una calidad en la atención de salud y los perjudicados son los propios profesionales de la salud y nuestros usuarios, que no encuentran una atención adecuada", comentó para RPP Noticias.

"El año pasado el Colegio Médico advirtió la necesidad de hacer acciones preventivas y promocionales de la salud contra el dengue para que no nos suceda lo que sucedió en la primera semana de enero de 2022: entrar en brote epidémico de dengue. Lamentablemente, nuestras autoridades salientes nada o casi nada hicieron por actuar en temas preventivos", agregó.

Además, mencionó que se pidió 12 millones para un plan de contingencia contra el dengue, pero el Gobierno Nacional solo les asignó 2.5 millones.

"Empezamos el 2023 en brote epidémico. Y ahí conjugaron múltiples acciones: un tema presupuestal, que no dejaron asignado, y la reacción este 2023 ha sido tardía. Cuando Piura requirió los 12 millones como plan de contingencia para el presente año, el Gobierno Nacional asignó 2.5, casi la quinta parte de lo que necesitábamos", finalizó.