Alberto Otárola es implicado en presunto pago irregular de S/41 millones en EsSalud, según El Comercio

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, no habría sido el único que estuvo al tanto del presunto pago irregular de 41 millones de soles que, en febrero del 2023, realizó el Seguro Social de Salud (EsSalud) a favor de la empresa Aionia Technology Corporations S.A.C. por la adquisición de un lote de pruebas rápidas para diagnosticar el virus de la COVID-19, según una publicación del diario El Comercio.

El reportaje da cuenta de unos chats de WhatsApp protagonizados por el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, y Alfonso Adrianzén, quien no solo insistía con agilizar el pago a la compañía, sino también realizar una llamada para hacer una reunión "tripartita con PCM”, pese a que la Contraloría detectó irregularidades cometidas por la empresa. Las conversaciones datan del sábado 28 de enero del 2023.

Entre esos días, Aionia presentó un documento al Ministerio de Trabajo, al cual EsSalud está adscrito, para solicitar el pago de S/ 41 millones en virtud de un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que ordenaba al seguro social pagar el monto por la venta de 1 millón 174 mil 800 kits de pruebas rápidas en 2020, durante la gestión de Martín Vizcarra.





Informe de orientación de oficio N° 234-2020 que emitió la Contraloría.

El pago había quedado paralizado porque la Contraloría alertó en octubre del 2020 que, además de un presunto direccionamiento a favor de Aionia, la firma no cumplió con el cronograma de entrega de los dispositivos y, cuando lo hizo, estos no cumplieron con los parámetros médicos establecidos por EsSalud.

A pesar de esas observaciones, el seguro social ejecutó el pago sin aplicar la penalidad de S/ 4 millones contra la empresa por incumplir con el cronograma de entrega.

¿Alberto Otárola conocía sobre el pago?

De acuerdo con la versión de la investigada exasistenta presidencial Grika Asayag, el premier Alberto Otárola sabía sobre el pago a Aionia.

“[La llamada] es [entre] PCM, el ministro de Trabajo y el presidente de EsSalud, eso es lo que dice el chat”, respondió la exfuncionaria, en referencia a la conversación entre Aurelio Orellana y Alfonso Adrianzén, quien habla de una “llamada tripartita con PCM [Presidencia del Consejo de Ministros]".

“Se entiende que es el premier [Alberto Otárola]. El presidente de EsSalud no va a hablar con la secretaria [de la PCM]. Ellos están en el nivel de premier, [del] ministro”, declaró a El Comercio.

Grika Asayag fue separada del Despacho Presidencial en marzo de este añoFuente: Facebook

Grika Asayag sabe del chat de WhatsApp porque el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, a quien conoce desde hace tiempo, le enseñó la conversación con Adrianzén; luego de que ambos fueron implicados en el pago por una supuesta reunión en el restaurante Delibakery de San Isidro, a nombre de Félix Rosenberg, empresario vinculado a Alberto Otárola, quien fue su abogado.

“Me dijo que yo no estaba comprometida en este proceso, en este trámite que han hecho, que el trámite venía de otro lugar y en mi nerviosismo le he exigido que me diga de dónde. Es por eso que conozco el contenido de los chats”, aseguró.

Más chats

Otros chats expuestos por El Comercio evidencian cómo el entonces ministro Alfonso Adrianzén le insistía al presidente de EsSalud acelerar el millonario pago a Aionia.

En una de las comunicaciones con Orellana, el exministro le reitera el 9 de febrero su malestar por los problemas para ejecutar el fallo arbitral que ordenaba el pago.

“Pese a tus indicaciones, el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. Ya no te pido que continúes sancionando a esos funcionarios, pero me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, dice Adrianzén en el chat.

En otra conversación, el jefe de EsSalud adjunta comprobantes de pago para informarle a Adrianzén que el gerente general de la empresa Aionia ya “recogió los cheques por el cumplimiento del laudo arbitral”.

Descargos

Alfonso Adrianzén, quien dejó el cargo el 23 de abril, ha argumentado al medio de comunicación que su insistencia no era para acelerar el pago a la firma, sino que – en su condición de ministro –su posición era para que “no existiera un condicionamiento a su pago, porque eso es lo que ellos denunciaban en su comunicación, cuando ellos mandan su carta por mesa de partes”.

Por su parte, el premier Alberto Otárola desconoció haber sido parte de alguna “llamada tripartita”. Explicó que esa comunicación nunca se dio, por lo que tildó de “falsa” la versión de Grika Asayag.





De izquierda a derecha. El premier Alberto Otárola, el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana. Fuente: Composición RPP

“En ninguno de los chats entre Adrianzén y Orellana existe una preocupación de mi parte para que EsSalud agilice el pago a la empresa Aionia. Nunca escribí ni una sola palabra sobre ello. Esa falsa información considero que solo puede venir de los corruptos que tejen toda una red para desviar la atención y cualquier investigación”, apuntó.

“Mis conversaciones con el exministro Alfonso Adrianzén solo eran temas estrictamente de gestión en el ejercicio de las funciones”, añadió.

A su turno, el titular de EsSalud, Aurelio Orellana, afirmó que el mensaje sobre la llamada “tripartita” estuvo relacionado con una intención de coordinar con la PCM una reunión para tratar “temas relaciones con la escala salarial”. “Nada relacionado con Aionia. Esta nunca se concreta”, insistió.

¿Cuál es la versión de Aionia?

En declaraciones al diario El Comercio, el representante legal de la compañía Aionia, Carlos Valdivia Montoya, negó irregularidades y recalcó que el laudo arbitral de la CCL estableció que EsSalud pagara los S/41 millones por la adquisición de las pruebas rápidas.

“Si EsSalud no pagaba día a día, seguía sumando intereses a favor de nuestra empresa en perjuicio de EsSalud”, alegó el también excandidato a la Alcaldía de Bellavista (Callao).

Consultado por la omisión de la penalidad de S/ 4 millones que el seguro social debía descontar del pago, Valdivia Montoya respondió que el laudo desestimó esa penalidad.

Por este caso, el Ministerio Público inició en marzo una investigación preliminar contra el exministro Alfonso Adrianzén y el presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La indagación también alcanza a la exfuncionaria Grika Asayaga por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.