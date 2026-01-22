José Jerí brindará conferencia para presentar balance de lucha contra la criminalidad

El último 19 de enero, José Jerí anunció que a más tardar este lunes 26 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y el sicariato.
El mandatario aseguró que la reglamentación de la Ley 32490 estará lista este fin de semana.
En conferencia de prensa, José Jerí explicó que su molestia en el video grabado en el local de Zhihua Yang se debió a un problema con un video del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y descartó gestiones ante Indecopi. Además, anunció que solicitará el levantamiento de su secreto de las comunicaciones.
Como se recuerda, el presidente José Jerí compareció el último miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, las que se revelaron a través de la difusión de videos en programas periodísticos.
Durante su exposición, el mandatario admitió que haber acudido a estas citas en horarios nocturnos y utilizando una polera con capucha fue una decisión inadecuada que generó desconfianza en la opinión pública.
El evento está programado para el mediodía de este jueves, en medio de los cuestionamientos sobre sus reuniones con empresarios chinos.
El presidente José Jerí liderará hoy la presentación de la reducción de cifras de casos de homicidio y sicariato, a cargo del Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI).
