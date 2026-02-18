José María Balcázar es el nuevo presidente de la República: este es su perfil

El parlamentario por Perú Libre asume la Presidencia hasta el próximo 28 de julio del 2026 tras superar en la votación a María del Carmen Alva. En el 2023, cuando era presidente de la Comisión de Educación del Congreso, fue objeto de críticas por declaraciones en las que justificaba el matrimonio infantil.

José María Balcázar Zelada nació en el distrito de Nanchoc, en la provincia cajamarquina de San Miguel, el 17 de enero de 1943. Es abogado de profesión y exmagistrado, llegando a desempeñarse como juez superior y juez supremo provisional.

En el 2021 fue elegido congresista con el partido Perú Libre por la región Lambayeque. Dentro del legislativo, entre el 2021 y el 2022, lideró la comisión encargada de la selección de candidatos para integrar el actual Tribunal Constitucional, defendiendo la transparencia del proceso.

Balcázar Zelada dejó la bancada de Perú Libre a mediados del 2022 y se sumó a la de Perú Bicentenario. En el 2023, cuando era presidente de la Comisión de Educación del Congreso, fue objeto de críticas por declaraciones en las que justificaba el matrimonio infantil.

En el 2024, el legislador retornó a Perú Libre y reveló que mantenía comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón. Desde abril del año pasado, enfrenta una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso que incluye a la fiscal Patricia Benavides.

Luego de conocerse su postulación como presidente del Congreso, el Colegio de Abogados de Lambayeque manifestó su rechazo, al asegurar que fue expulsado de la orden tras denuncias de presuntas irregularidades en su gestión como decano.

Con 83 años, José María Balcázar fue elegido como nuevo titular del legislativo y, en consecuencia, como sucesor de José Jerí y presidente de la República hasta julio del 2026.