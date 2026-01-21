José Jerí se presentó ante Fiscalización: estas fueron sus explicaciones sobre los encuentros con empresario chino

Durante una sesión de tres horas en el Congreso, el mandatario calificó de "error de forma" sus citas con Zhihua Yang, negó actos ilícitos y se mostró dispuesto a que se levante su secreto de las comunicaciones.

El presidente José Jerí compareció este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, las que se revelaron a través de la difusión de videos en programas periodísticos.

Durante su exposición, el mandatario admitió que haber acudido a estas citas en horarios nocturnos y utilizando una polera con capucha fue una decisión inadecuada que generó desconfianza en la opinión pública.

"Admito el error, pero el error no es delito", expresó el mandatario ante los legisladores, al tiempo que ratificó que no renunciará al cargo porque ello significaría aceptar la comisión de actos ilegales.

El argumento del "error" y la presencia de la escolta oficial

Uno de los pilares de la defensa de Jerí fue la naturaleza pública de sus desplazamientos, argumentando que en ningún momento buscó la clandestinidad. El jefe de Estado enfatizó que acudió a los encuentros acompañado por su escolta presidencial y, en la reunión del 26 de diciembre, por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

"Cuando alguien quiere hacer algo ilícito no va con su escolta y no va acompañado de su equipo que lo sigue en diferentes actividades", sostuvo para desestimar las sospechas de reuniones secretas.

Asimismo, precisó que los encuentros ocurrieron en lugares públicos como un chifa y una tienda, donde siempre hay cámaras o personas presentes, lo que a su juicio invalida cualquier intención de ocultamiento.

El vínculo con 'Johnny' y la agenda de las reuniones

A lo largo de su intervención, el mandatario se refirió al empresario Zhihua Yang de manera coloquial y constante como "Johnny", señalando que lo conoce bajo ese apelativo desde el año 2024.

Ante la consulta de la congresista Patricia Juarez por el uso del referido apelativo, Jerí aclaró que, si bien conoce su nombre legal, utiliza dicho sobrenombre por el vínculo amical que mantienen, el cual no le obliga a conocer todas las actividades o amistades del ciudadano chino.

Sobre el contenido de las conversaciones, reiteró que fueron de carácter circunstancial y se centraron en las actividades por el Día de la Amistad Perú-China, además de una invitación para viajar a China que él decidió no aceptar.

Respecto a los obsequios que aparecen en los registros visuales, el presidente explicó que recibió cuadros y caramelos como una atención personal.

"Yo fui a comprar, pero no se me permitió pagar, es una gentileza hacia mi persona, de obsequiarme los caramelos y cuadros", manifestó tras indicar que su intención inicial fue cancelar el costo de los productos..

Sobre una llamada telefónica en la que se le observa ofuscado, atribuyó su malestar a un problema técnico con un video promocional del IPD que no pudo ser difundido por temas de neutralidad electoral.

Jerí: "Se podría entender que es una trampa"

El mandatario también expuso una teoría sobre la intencionalidad política detrás de la difusión de los videos, sugiriendo que la filtración progresiva de las imágenes busca desestabilizar su gestión y alterar el proceso electoral convocado para el 12 de abril.

"Se podría entender que es una trampa", afirmó al cuestionar por qué no se mostraron otros videos de visitas realizadas en horarios de almuerzo o con vestimenta formal.

Finalmente, Jerí negó haber intercedido ante Indecopi para favorecer la reapertura del local de su amigo, a quien sigue llamando Johnny, y rechazó cualquier vinculación con licitaciones o concesiones estatales.

Para demostrar su disposición con la justicia, el mandatario se puso a disposición del Ministerio Público.

"El que nada debe, nada teme", declaró al aceptar que se proceda con el levantamiento de su secreto de las comunicaciones si la fiscalía lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos.