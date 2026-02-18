Últimas Noticias
Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino

Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

En segunda vuelta, el candidato de Perú Libre se impuso con 64 votos frente a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva, asegurando así la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y, por consiguiente, encargado de la jefatura de Estado.

El Pleno del Congreso de la República eligió este miércoles a José María Balcázar como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Parlamento. Como consecuencia de esta designación, el integrante de la bancada de Perú Libre asumió también la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

La elección se llevó a cabo en una sesión realizada en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los parlamentarios votaron entre cuatro postulantes a la presidencia de la Mesa Directiva.

Los candidatos en contienda fueron Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

Tras la votación, la lista 4, encabezada por Balcázar, alcanzó los votos necesarios para imponerse y asumir la dirección del Congreso y por consiguiente la asunción de la Presidencia de la República.

Previamente, en la primera vuelta, en la que participaron 117 congresistas, los candidatos José María Balcázar y María del Carmen Alva obtuvieron 46 y 43 votos, respectivamente, por lo que avanzaron a una segunda y definitiva ronda al no alcanzar los 59 votos requeridos según el Reglamento del Congreso de la República.

Por su parte, Héctor Acuña sumó 13 votos, Edgar Reymundo obtuvo 7, mientras que un voto fue en blanco y 7 fueron nulos o viciados.

En la segunda vuelta, en la que el ganador se definía por mayoría simple, participaron 113 congresistas, luego de que los miembros del Bloque Democrático decidieron retirarse y no participar del sufragio

En esta instancia, el candidato de Perú Libre se impuso con 64 votos frente a los 46 obtenidos por su contrincante, asegurando así la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y, por consiguiente, encargado de la jefatura de Estado. 

José María Balcázar se convierte en el octavo presidente que asume el cargo en los últimos 10 años. Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio, fecha en la que tomará posesión el mandatario que resulte elegido en las Elecciones 2026, programadas para el 12 de abril.

Censura de José Jerí 

El Congreso de la República aprobó este martes la censura del jefe de Estado, José Jerí, en su condición de presidente del Parlamento. La decisión fue adoptada a raíz de las reuniones extraoficiales que sostuvo con empresarios chinos.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo, reunido en pleno extraordinario, dio luz verde a las siete mociones de censura presentadas contra el mandatario.

Previamente, se aprobó una cuestión de orden para pasar directamente a la votación, prescindiendo del debate en el hemiciclo.

José Jerí había asumido el cargo luego de que el Congreso declarara la vacancia por incapacidad moral permanente contra Dina Boluarte.

