"En un régimen como el nuestro (los ministros) deben proteger a la presidenta, además de hacerse cargo de sus sectores", dijo Molina a RPP.

Raúl Molina, exjefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República, señaló que los ministros deben tener una responsabilidad política a raíz de las declaraciones de Dina Boluarte, respecto a que no ve probable un cambio en el Gabinete Ministerial.

"Los ministros son por definición personajes temporales, en los regímenes parlamentarios pueden durar muy poquito. Y un régimen como el nuestro deben proteger a la presidenta, además, de hacerse cargo de sus sectores", declaró Molina a Las Cosas como Son.

Asimismo, señaló que con el jefe del Gabinete Ministerial hubo demandas o nunca debió ser designado por "el tema de la responsabilidad política por las muertes en Ayacucho", cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa.

"Le doy el beneficio de la duda [a Boluarte] que está contestando por las dos interpelaciones [en el Congreso]. También está en juego ese otro costo político pendiente que nunca pagó. Puede entender su preocupación que reconstruir un gabinete no es tan fácil como cambiar ministros y eventualmente fuera el resultado de las interpelaciones, pero a veces hay que hacerlo", añadió en RPP TV.

Sobre situación tras protestas

Respecto de su salida tras la crisis sobre las protestas sociales, Raúl Molina dijo que no se arrepiente ya que se debió buscar mecanismo de diálogo ante la situación. "No me arrepiento, estoy seguro de lo que hice. Yo estaba apostando por un diálogo que tuviera un paso de mediación", añadió.

Mencionó que hay un empate técnico entre la posición del Ejecutivo y las posiciones de la ciudadanía en contra del gobierno de Dina Boluarte. "En algún momento se va a encontrar con el problema y la pregunta es qué respuesta va a encontrar la gente", declaró.

"Es una persona bien intencionada, otra es que haya colado su confianza en una alianza con el Congreso, intermediada por el premier. ¿Tenía alternativa en el arranque? No, pero en el proceso ha podido construir las cosas de otra manera, sobre todo cuando vio los costos políticos que se estaban produciendo. Debió pensar en su proteger su figura mas no en la persona que estaba expresando su alianza", agregó.