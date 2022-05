Zamir Villaverde denunció sin pruebas irregularidades en las elecciones que Pedro Castillo | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Luego de que el empresario Zamir Villaverde denunciara sin pruebas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el presidente Pedro Castillo habría recurrido a actos irregulares para ganar las elecciones, varios congresistas y expertos evaluaron las consecuencias de estas revelaciones.

La congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, calificó de "muy grave" lo dicho por Zamir Villaverde ante la comisión del Congreso pues, en su opinión, revelaría que la presunta organización criminal que investiga el Ministerio Público "llegó a Palacio (de Gobierno) desde antes de llegar al poder y hoy se empieza a derrumbar".

"Es necesario que Zamir Villaverde y Bruno Pacheco digan la verdad y muestren las pruebas suficientes para que lo que han declarado pueda ser corroborado. Hago un serio llamado al fiscal de la Nación para que se deje de pasearnos y que inicie investigación contra Pedro Castillo y todo su gobierno de corrupción. Ya no estamos para fiscales sumisos", señaló.



En tanto, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) anunció que incluirá estas declaraciones en una nueva moción de vacancia, la cual ya estaba "a punto de terminar"; no obstante, con lo dicho por el investigado empresario, "será más sencillo terminar de sustentar los motivos".

"No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más", señaló.

Por el lado del oficialismo, el vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que el fiscal (la fiscal Karla Zecenarro) que investiga este caso debe responder por las declaraciones de Zamir Villaverde. Además, señaló que en el país se debe evitar el “escándalo” y las “especulaciones”.

"Mi opinión política es que lo tiene el fiscal y ellos son los que están haciendo la investigación son los que deben responder a esta pregunta. Los demás van hacer mentiras, especulaciones, dimes y diretes y crear en la población una corriente de opinión que más allá del escándalo no va a pasar", comentó.

Bruno Bellido, también congresista oficialista y expresidente del Consejo de Ministros, consideró que lo dicho por el investigado empresario es parte de una "cortina de humo" y, al igual que el vocero de su bancada, pidió evitar las especulaciones sobre este caso.

"Pienso que, más que una información certera, es un distractivo y una cortina de humo que vienen armando. Probablemente quieren llamar la atención de la prensa y de la población. Quieren hacerse famosos, hay que dejarlos, pero no hay que estar especulando. Yo no conozco al señor, tengo tanta información como usted pueda tener", opinó.

Las implicancias legales de la declaración

Desde el punto de vista legal, el abogado penalista Andy Carrión aseguró que el investigado Zamir Villaverde podría acogerse al procedimiento de la colaboración eficaz. Sin embargo, el letrado consideró que lo más importante serán las pruebas o evidencias que debe presentar para corroborar lo dicho ante el mentado grupo congresal.

"Al día de hoy, las declaraciones que está brindando Zamir Villaverde son en calidad de imputado. Si bien es cierto se le ha citado a una comisión en el Congreso para que pueda brindar detalle sobre lo sucedido en el caso que está denunciado, sigue teniendo, al menos a efectos fiscales, la calidad de imputado#, comentó en La Rotativa del Aire.

"Lo más importante es qué es lo que respalda sus dichos. Ese es el punto medular, de lo que se tiene que hacer cargo y lo que se viene. (...) Hay que ver, si por parte de la Fiscalía, implementa algún tipo de indagación o alguna diligencia que pueda descartar o verificar lo que hoy ha dicho Zamir Villaverde", señaló.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones negó las declaraciones del imputado Zamir Villaverde sobre un supuesto plan coordinado con el presidente Pedro Castillo para ganar las elecciones y solicitaron que brinde pruebas de sus imputaciones.

"El Pleno del JNE rechaza rotundamente las declaraciones del imputado Zamir Villaverde, quien falsamente acusa sin pruebas la existencia de un fraude electoral en la primera vuelta (...) Exigimos se muestren las presuntas pruebas de tal falso fraude. En las próximas horas, será convocado un pleno ampliado del sistema electoral", señalaron.



Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización



Esta mañana, el empresario Zamir Villaverde denunció -sin pruebas- durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la existencia presuntas irregularidades en las elecciones generales del 2021 en las que el presidente Pedro Castillo, a través allegados y con la supuesta complicidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), habría manipulado la voluntad popular.

"Vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable, directamente a él, de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida en el lugar donde estoy o donde sea", expuso.

Desde el penal donde cumple una orden de prisión preventiva, el investigado empresario relató, sin presentar evidencias, el testimonio que espera dar a la fiscal Karla Zecenarro sobre presuntas irregularidades en los recientes comicios a través de personas cercanas al presidente Pedro Castillo y con la presunta participación del JNE en perjuicio de otros candidatos.

"(…) de cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quién lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Fujimori, manipulando la voluntad popular", señaló.

Cabe recordar que en las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público, el empresario Zamir Villaverde sería el operador del presidente Pedro Castillo dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y quien dirigía los presuntos procesos irregulares en los que favorecía a empresas chinas y a algunos congresistas.

