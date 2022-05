Zamir Villaverde denunció sin pruebas irregularidades en las elecciones que Pedro Castillo | Fuente: Foto: Congreso

El investigado empresario Zamir Villaverde causó polémica este miércoles luego de denunciar -sin pruebas- la existencia presuntas irregularidades en las elecciones generales del 2021 en las que el presidente Pedro Castillo, a través allegados y con la supuesta complicidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), habría manipulado la voluntad popular.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el penal de Ancón, se refirió, sin presentar evidencias, a presuntas irregularidades en los recientes comicios a través de personas cercanas al presidente Pedro Castillo y con la presunta participación del JNE en perjuicio de otros candidatos.

"Vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé, pero hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable, directamente a él, de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida en el lugar donde estoy o donde sea", expuso.

En diciembre del año pasado, Zamir Villaverde negó ser amigo del presidente Pedro Castillo luego de que se conociera que su vinculación con uno de sus sobrinos, el también investigado Fray Vásquez Castillo, y con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, aunque reconoció que acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con este último.

"No soy amigo del presidente. Mi relación es que lo conocí en Paseo Colón, en la Casa del Maestro, cuando él recién era candidato y es la única oportunidad que he tenido de poder conocerlo y estar cerca de él (...) Yo no le debo nada a la sociedad ni tampoco a la Justicia. Soy una persona con los mismos derechos y puedo ir a Palacio y solicitar una cita con el secretario para poder hablar temas de interés nacional. No le veo nada irregular porque si fuera su amigo (de Pacheco), no iría a Palacio y registraría mi nombre", señaló.

Aquella vez, en entrevista con RPP Noticias, Villaverde García también relató que acudió en varias oportunidades a Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces secretario presidencial con la finalidad de que se pueda considerar al sector empresarial dentro de las políticas de gobierno para que no se perjudiquen en sus actividades.

"Fueron cuatro visitas en tres días. Fui a visitar a Bruno Pacheco con la finalidad de explicarle como empresario lo que todos los empresarios pensábamos: que se acepte la inversión privada, que se reactive la minería, la inversión, el tema del agro, porque todas mis empresas trabajan con el sector privado", explicó.

El empresario, sindicado según la hipótesis del Ministerio Público como el posible operador del presidente Pedro Castillo dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, negó que en estas citas en Palacio de Gobierno se haya reunido con el presidente Pedro Castillo.

"Lo conocía (a Bruno Pacheco), pero lo conocí más en el local de campaña, donde vi que tenía el cargo de jefe de campaña y fui a visitar por la preocupación de cómo estaban los empresarios en la política de gobierno. Ese motivo hizo acercarme al local de campaña para conocer la política del candidato", anotó.

En esa línea, Zamir Villaverde negó haber recomendado a Pedro Castillo el nombre de Bruno Pacheco. El empresario insistió en que no conoce a Pedro Castillo y que solo lo vio "por unos minutos" en la Casa del Maestro, como parte de la pasada campaña electoral.

Zamir Villaverde y sus sentencias judiciales

En otro momento, Zamir Villaverde reconoció que fue detenido en el 2017 durante una persecución policial a una banda de delincuentes que robaron un restaurante en Miraflores. Al respecto, respondió que "actualmente esa sentencia se encuentra rehabilitada y no tiene ninguna conexión".

"Fue una investigación en la cual yo mantuve mi inocencia durante el tiempo que duró el proceso. Hubo una sentencia que ha sido rehabilitada. Se determinó una responsabilidad, pero después esa sentencia ya fue rehabilitada, ya no tendría ningún vínculo de por qué traerlo con alguna relación", cuestionó.

Sobre la sentencia a 10 años de cárcel en su contra por robo agravado en el 2009 y otra condena, en el 2013, de cuatro años de prisión suspendida por colusión y falsificación de documentos, el empresario insistió en que "también esta sentencia se encuentra rehabilitada desde el 2002".

"Cuando se habla de rehabilitado se habla de que si bien es cierto hubo una sentencia, esta sentencia ya fue rehabilitada, significa que en la actualidad ya no se puede vincularla con mi persona porque al estar rehabilitada mis derechos son los mismos que los de otra persona", indicó.

"El juez sacó una sentencia, pero en la actualidad ninguna persona puede decir que soy un delincuente porque la ley está por encima de cualquier reportaje. La ley dice bien claro que cuando hay una sentencia se respeta, pero hay una ley de rehabilitación que hace que alguien no te diga delincuente. En la actualidad ninguna persona me puede decir, ni un juez, usted es un delincuente, soy un empresario, un ciudadano de bien", agregó.



Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización



Cabe recordar que en las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público, el empresario Zamir Villaverde sería el operador del presidente Pedro Castillo dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y quien dirigía los presuntos procesos irregulares en los que favorecía a empresas chinas y a algunos congresistas.

