Requisitos mínimos para ser Secretario General de la presidencia se eliminaron dos días antes de que asuma Pedro Castillo

El camino para convertirse en Secretario General de Palacio de Gobierno, hoy en día, no incluye requisito alguno.

El cargo de Secretario General del Despacho Presidencial no ha sido ajeno a las controversias. A Bruno Pacheco, ex brazo derecho del presidente Pedro Castillo, lo precedieron Luis Nava con Alan García, años atrás Guillermo Gonzáles Arica con Alejandro Toledo, entre otros. Pocos escaparon realmente de la polémica por diversos motivos.



Pero, ¿qué pasa cuando eliminas los requisitos mínimos para ser nombrado en un puesto tan delicado e importante como este? El pasado 26 de julio de 2021, dos días antes de que el expresidente Francisco Sagasti deje Palacio de Gobierno, se modificó el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial con la resolución N° 000047-2021-DP/SG, firmada por el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Félix Alcides Pino Figueroa.

Hasta ese momento, para convertirse en Secretario General de Palacio de Gobierno era necesario, por lo menos, tener 10 años de experiencia en el sector público o privado y 5 años dirigiendo personal. Además, se sugería tener título profesional con grado de maestría y conocimiento de otro idioma. Ahora solo se necesita ser nombrado por el presidente de la República. Estos requisitos están definidos en la Resolución de Secretaría General N° 42-2020-DP/SG del 24 de noviembre de 2020.

El cambio se realizó dos días antes de que asuma Pedro Castillo como presidente y cinco días después de que el presidente electo se reuniera por dos horas y media en Palacio de Gobierno con el mandatario Francisco Sagasti. "No cualquiera puede ser Secretario General de Palacio de Gobierno. Sin embargo, extrañamente, dos días antes del cambio de gobierno, se eliminaron los requisitos. Es decir, como en la época del Imperio Romano, cuando Calígula nombró a su caballo senador, así estamos hoy en el Perú. El presidente puede nombrar a cualquier persona no calificada en el cargo si es que él lo decide", comenta el analista político Óscar Díaz.

Arriba: los requisitos exigidos para ser Secretario General del Despacho Presidencial hasta julio de 2021. Abajo, el único requisito tras la modificación.

Especialistas coinciden en que el puesto de Secretario General debería mantenerlos para evitar problemas. Díaz agrega: "No son nada nuevos los escándalos que estamos viendo de corrupción, se ha dado también en otros gobiernos. Pero si a eso le sumamos que estamos eliminando los requisitos mínimos que se requieren, obviamente lo único que estamos garantizando con ello es empeorar las condiciones y crear el caldo de cultivo perfecto para más escándalos de corrupción".

El origen del cambio de norma

Para entender por qué hoy la norma permite que un Secretario General pueda ser nombrado sin tener título ni experiencia previa, debemos retroceder hasta el año 2017. El 6 de enero de ese año se publicó el Decreto Legislativo 1337. En él se clasificó a los Secretarios Generales como Funcionarios Públicos de libre designación; poniéndolos al nivel de ministros o viceministros. Es decir, como personal de confianza.

El documento —que se emitió en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica y formalización— está firmado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su primer ministro Fernando Zavala y el entonces ministro de Economía Alfredo Thorne.

Decreto Legislativo 1337 que clasifica a los secretarios generales como Funcionarios Públicos (1997)

Además del Despacho Presidencial, en el Ministerio de Defensa también se quitaron los requisitos mínimos para ser Secretario General de esa cartera. La modificación del perfil para este puesto también fue firmada días antes del cambio de gobierno, el 9 de julio, por la exministra Nuria Esparch. En este puesto clave también hubo una controversia reciente: el exministro Walter Ayala nombró a su secretaria de despacho como Secretaria General del ministerio.

En comunicación con RPP Data, la exministra Nuria Esparch sostuvo que el Manual de Perfiles de Puestos del Mindef, al estar en tránsito hacia el nuevo servicio civil, se tenía que aprobar bajo las reglas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). "Para ello teníamos que guiarnos obligatoriamente del catálogo de puestos tipo que estableció SERVIR. En ese catálogo para el caso de funcionarios (Ministro, Viceministro y Secretario General) no se define ningún requisito (así lo define SERVIR y no se puede cambiar), por ello en nuestro caso no pusimos requisitos".

Lo concreto es que hasta julio de este año, los requisitos mínimos para ser Secretario General del Ministerio de Defensa eran tener título universitario, postgrado y experiencia general de 10 años y 5 años como jefe (de acuerdo al Manual de Clasificación de Cargos del Mindef aprobado en la Resolución Ministerial N° 589-2020-DE/SG del 21 de octubre de 2020). Después de ese mes, ningún requisito aplica, de acuerdo al Acta de Aprobación de Perfiles de Puestos del Mindef (firmado, como se comentó, el 9 de julio de 2021). Intentamos comunicarnos con un vocero de SERVIR pero al cierre de este informe no pudimos concretar una entrevista.

Arriba: los requisitos para ser secretario del Mindef hasta julio. Abajo: "no aplican" requisitos.

Las consecuencias

Eliminar las exigencias para convertirse en secretario general, ya sea del Despacho Presidencial o de algún ministerio, trae problemas para todos los peruanos. "Deberíamos pensar en los problemas que acarrearía esto para la Nación, porque quienes dirigen el gobierno, estén en un puesto público de confianza o no, deben tener la capacidad suficiente como para que puedan resolver los inconvenientes, conflictos y situaciones que se presenten", dice la abogada especialista en gestión pública Teresa Santillán.

Otro ministerio que tampoco pide requisitos para el cargo de secretario general es el Ministerio de la Producción. Su clasificador de cargos (aprobado en 2017) exceptúa a este puesto de condiciones, precisamente por tratarse de un Funcionario Público. El Decreto Legislativo 1337 nuevamente.

“La ausencia de requisitos [para el puesto de secretario general] da espacio al debate. Recordemos que de las secretarías generales [de un ministerio] dependen, por ejemplo, las direcciones generales de asesoría jurídica, de planeamiento, planificación y presupuesto... y las orientaciones para el manejo de todo el trámite documentario de la entidad, entre otros. El conocimiento de gestión pública puede sumar mucho valor en puestos como este", explica la profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño.

Un puesto de tanta confianza y, que aún con requisitos, ha generado controversias en el pasado, debería tener una mayor atención, coinciden los especialistas.