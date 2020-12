Si bien se implantaron las clases a distancia, todavía existen muchos hogares en el Perú que no tienen una computadora ni acceso a internet | Fuente: Andina

El año escolar 2020 tuvo un cambio de planes de 180°. Un extraño y mortal virus llegaba al Perú en marzo y la única medida para contenerlo era estar en casa. Las escuelas públicas y privadas cerraron sus puertas y cerca de 8 millones de estudiantes experimentaron una educación a distancia y remota en estos meses.

¿Qué lecciones aprendimos en este atípico año escolar? ¿Qué mejoras se podrían aplicar de cara al 2021? RPP Noticias recoge en este informe los comentarios de especialistas en educación sobre el año escolar 2020.

Aprendo en casa para no perder el año escolar



Para no detener la enseñanza durante el confinamiento obligatorio, el Ministerio de Educación implementó la estrategia “Aprendo en casa” que fue desarrollada para televisión, radio y web. Según el Minedu, “Aprendo en casa” ha registrado la participación de 118 aliados, entre organizaciones públicas, privadas e internacionales, cuyo objetivo ha sido evitar que las clases se detengan. La estrategia educativa ha tenido más 1200 programas emitidos hasta la fecha.



Los educadores consultados para este informe concuerdan que “Aprendo en Casa” presenta un balance muy positivo, debido a que consideran que su rápida implementación ha sido exitosa en términos de evitar que se pierda el año escolar.



El educador Paul Neira indicó que “Aprendo en casa” es un ejemplo de la capacidad de los peruanos para lograr acuerdos, ya que se ha sido un recurso que fue articulado desde el sector público con apoyo del sector privado. Asimismo, dijo que la estrategia va a seguir siendo necesaria para los próximos años, “porque la virtualidad ya está aquí y tenemos que aprovecharla”.



“Un aprendizaje que tenemos clarísimo es que tenemos invertir en el Perú desde el punto de vista del Estado en generar espacios de desarrollo de contenido digital, porque claramente nos hemos dado cuenta de que no estábamos preparados para esto y tenemos que generar un espacio para construir contenido digital que tenga una lógica pedagógica, y que no sea simplemente información”, consideró.



Según el Minedu, el 93,4 % de las familias han podido conectarse a los contenidos de “Aprendo en casa”. El exministro de Educación Daniel Alfaro dijo que esta cifra indica que la cobertura ha sido bastante amplia. “En esa cobertura el propósito no fue reemplazar al 100% de la educación presencial. Lo que faltó hacer fue no romper el vínculo con el alumno para poder continuar dentro del sistema y evitar la deserción. En ese extremo, ha sido exitoso”, sostuvo.



Para el educador César Guadalupe, si bien “Aprendo en casa” fue un gran acierto para responder a la emergencia, también tuvo limitaciones para atender a los niños entre 3 y 5 años de la educación inicial. “Iba a ser más difícil con los niños que son más chiquitos. Ahí no se puede traducir, porque no saben leer. Ahí lo que faltó fue una estrategia que integren a los hogares y no se piense en los estudiantes como individuos, sino que se reflexione sobre las tareas del hogar. Eso hubiera ayudado a las familias a abordar mejor la situación. Ahí hubo una limitación”, manifestó Guadalupe.

Cecilia Ramírez, directora de educación básica regular del Ministerio de Educación, manifestó que Aprendo en casa llegó para quedarse y que en los siguientes años se debe continuar produciendo material educativo para los estudiantes, los docentes y las familias. “Que pueda continuarse con la producción de programas educativos de televisión y de radio. Todo eso significa para el Minedu pensar no solo en el contexto de pandemia, sino para los siguientes años para fortalecer la educación”, dijo.



Las tablets, una herramienta educativa a largo plazo



Para cerrar la brecha digital que existe en el Perú, se apostaron por tablets. El proceso de adquisición presentó demoras y recién en octubre comenzó su distribución a estudiantes de las zonas con más difícil acceso a televisión, radio o Internet. Según el Minedu, serán en total 1 056 430 tabletas con 565 482 planes de datos y 203 080 cargadores solares, que se entregarán en 27 837 centros educativos. Más de 960 000 de ellas para estudiantes y otras 90 000 para docentes, desde cuarto de primaria a quinto de secundaria.

Guadalupe reflexionó que las tablets solo fueron un elemento de la solución para sostener el sistema educativo este año y que el reconocimiento debe ir principalmente al esfuerzo de los profesores. “No se puede apostar en una sola cosa para atender un problema como este. Tablets o no tablets, lo que ha sostenido el sistema educativo todos estos meses es el esfuerzo de los profesores. Creo que es ahí donde deben reforzar más las cosas”, dijo.



Neira y Alfaro concuerdan en señalar que las tablets adquiridas deben ser parte de una estrategia nacional de educación a largo plazo. En esa línea, las siguientes gestiones en el Ministerio de Educación deben aprovechar al máximo esta inversión que nunca antes ha realizado el Estado en el aspecto de cerrar la brecha digital.



“Tenemos que ser vigilantes en que se asuma la importancia y el esfuerzo que ha significado entregar estos dispositivos de tecnología con conectividad en tantos lugares del país. Tenemos como sociedad que exigirles a las autoridades de que tengan una estrategia en el ámbito de la educación muy centrada en el tema digital y la educación a distancia”, manifestó Neira.



“Creo que cada vez se está entendiendo que el acceso digital es un derecho ciudadano y que como tal tiene que exigirlo frente a sus autoridades. Ese derecho pasa primero por tener conexión a internet y segundo tener los instrumentos para poder conectarse a Internet, entonces creo que esa es una demanda ciudadana muy legitima que se tiene que hacer. En el caso de las tablets, tendrían que ser las Ugeles y los gobiernos regionales los que tengan la competencia del caso para poder darle la máxima utilidad a esos instrumentos. Ahora que se viene la época electoral es muy pertinente que se esté consultando eso a los candidatos: ¿Cuál es su plan de mantenimiento y potenciación de estos instrumentos digitales?”, indicó Alfaro.

¿Y qué pasó con los aprendizajes?



Determinar el nivel de los aprendizajes que los estudiantes adquirieron en este año atípica es una tarea difícil. De acuerdo con Cecilia Ramírez, del Ministerio de Educación, cuando se inicie el año escolar 2021 se realizará una prueba diagnóstica en comunicación y matemática de todos los grados. “Se va a trabajar el diagnóstico apenas comience el año escolar en marzo. A partir de ahí, los profesores comienzan con la etapa de diagnóstico para saber cómo están llegando los estudiantes el próximo y así comenzar con un proceso de planificación para llegar al nivel real de los aprendizajes de los estudiantes”, dijo Ramírez.

Neira estima que este 2020 se lograron un 35% de aprendizajes, por lo que sostiene que en el 2021 la tarea pendiente es de recuperación, remediación y reparación. “Se ha conseguido una tercera parte de aprendizajes. Hay aprendizajes en las familias y estudiantes que antes no estaban. Los chicos han aprendido un montón de cosas que no son curriculares. Hay una parte que no podemos dimensionar que sí se ha aprendido”, dijo.

Por su parte, el exministro Alfaro sostiene que aún es prematuro estimar el avance de los aprendizajes para este año. “En un año típico, cerrabas el año en diciembre, evaluabas tus avances y veías cómo afrontabas el siguiente año con las competencias que corresponden. Eso no va a pasar ahora, porque muchas personas no han estado en el sistema o, si han estado ha sido de forma precaria. El 2021 va a ser un año en el que se tiene que reforzar las cosas que no se hicieron en el 2020 y además las que corresponderían en el 2021 ¿Cómo? A través de un currículo más reducido que priorice aquellas competencias más relevantes para el desarrollo de las personas”, manifestó.

