El premier está de acuerdo con la devolución del dinero de los aportantes. | Fuente: Andina

El actual presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, ha afirmado que está evaluando cómo permitir la devolución del fondo de los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En una entrevista con ATV, en la que también habló sobre el indulto de Antauro Humala, el premier aseguró que lo está estudiando.

“Es viable, en parte sí. Lo estamos estudiando para ver cómo se puede hacer. Porque también hay que entender a la gente. Yo estoy convencido de que hay que tener un fondo de pensiones para la vejez, pero no vas a llegar si no comes hoy”, afirmó.

“Lo que cotizas a la ONP, como no alcanzan las cotizaciones, el presupuesto del Estado es lo que paga las pensiones. Eso no va a variar”, apuntó. “Debemos ver presupuestalmente y fácticamente con cuanto contamos, qué tienes, qué no tienes, para no hacer un forado en la caja fiscal y ver cómo ir cumpliendo para que la gente siga viviendo y, al mismo tiempo, no perturbar otros programas sociales”.

“Lo de la AFP se llegó a un consenso en la que estuvo el Ejecutivo, el congreso y más. Eso está concluido para ser promulgado”, también explicó. Pero también aseguró que pidió al nuevo ministro de Economía, José Arista Arbildo, reestudiar lo acordado antes de firmarlo.

