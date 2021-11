Retorno a clases | "Tenemos que pasar a un enfoque de obligatoriedad, ya no de discrecionalidad", afirma exministra

Retorno a clases. | Fuente: MINEDU | Fotógrafo:

En el programa “Retos de la educación en tiempo de pandemia” de RPP Noticias estuvieron cuatro exministros de Educación, incluido dos que enfrentaron la pandemia: Martín Benavides y Ricardo Cuenca. Como sabemos, el retorno a clases muestra cifras mínimas, solo 8% del total de escuelas habilitadas han vuelto a clases, según el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (SARES) del Ministerio de Educación. La exministra Flor Pablo indicó que es necesario que se deje de lado el enfoque de voluntariedad en el retorno para pasar al enfoque de obligatoriedad.

La Resolución Ministerial N° 121-2021, emitida en marzo durante la gestión del exministro Ricardo Cuenca, estableció cuatro criterios para el retorno: seguro, gradual, flexible y voluntario. En un informe de RPP se recogieron las justificaciones de los directores regionales de educación, quienes señalaron que la voluntariedad que exige la RM impide un retorno más rápido a las clases semipresenciales.



“El enfoque tiene que ser obligatorio. Hemos hablado de que era un retorno progresivo, voluntario, flexible. Creo que al señalar y subrayar lo voluntario hemos asumido como sistema, y efectivamente es voluntario, y nuestra voluntad a estas alturas es que solo el 5% es el retorno frente a otros países. Estamos en la cola de América del Sur”, dijo la exministra y actual parlamentaria, Flor Pablo.



Pablo indicó que la norma “se confundió, porque la norma no dice que es voluntario para los trabajadores del sector, sino para las familias”.



“Además, era un escenario cuando la vacunación no era del porcentaje que tenemos ahora, entonces tenemos que pasar a un enfoque de obligatoriedad, ya no de discrecionalidad. Todos tienen que poner de su parte”, dijo.



El diálogo y la demora



El exministro Cuenca indicó que es una situación compleja el retorno a clases y señaló que se debe evitar tanto la discrecionalidad y la polarización. Defendió, asimismo, el diseño de la estrategia del retorno que se hizo durante su gestión: “No podemos tener discrecionalidad. No estoy de acuerdo con las cuotas, no estoy de acuerdo con los pilotos. La estrategia no estuvo diseñada así. Estuvo diseñada para ir abriendo en función a cómo funcionaban el comportamiento epidemiológico”. Asimismo, dijo que no se debe renunciar al diálogo.



El exministro Martín Benavides expresó que, si bien el diálogo es importante, se debe recordar que los niños y adolescentes no participan de ese diálogo. “Por lo tanto, no tenemos la seguridad de que su derecho esté garantizado en estos procesos de que se han venido llevando a cabo y como resultado de eso, no hemos logrado superar el porcentaje de escuelas que se hayan podido abrir de aquellas que están habilitadas”, dijo.



Benavides indica que a su parecer lo que ‘traba’ el retorno a clases es que “en esos procesos de negociación se están hablando de cosas que no necesariamente tienen que ver con el objetivo concreto”. A su parecer, se estaría hablando de “demandas reivindicativas, intereses distintos a que los niños puedan volver a clases”, dijo Benavides.



La exministra Marilú Martens dijo que ha conversado con profesores, padres de familia y directores de escuela, quienes han expresado su intención de regresar. “Pero necesitan primero esta decisión y definición del ente rector que es el Ministerio de Educación. Acá se hablado de que no debe haber discrecionalidad y que la excepción debe ser por parte muy particular. Se necesita esa definición del ente rector”



