Rodolfo Coronado Molina es el nuevo representante permanente del Perú ante la OEA

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que, con la designación de Rodolfo Coronado, se busca fortalecer la presencia nacional en el sistema interamericano y reforzar su participación en los espacios de diálogo y cooperación internacional.

El Consejo de Ministros designó a Rodolfo Enrique Coronado Molina como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C.



En un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que, con este nombramiento, el Perú busca impulsar acciones que promuevan los intereses nacionales, refuercen la institucionalidad democrática y contribuyan a los esfuerzos regionales orientados a la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales.



Rodolfo Coronado tendrá la responsabilidad de participar activamente en las deliberaciones del Consejo Permanente de la OEA, así como en las comisiones y grupos de trabajo dedicados a promover la gobernabilidad democrática, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional.



Su trayectoria profesional

De acuerdo con la PCM, el nuevo representante permanente del Perú ante la OEA es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuenta con una maestría en Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.



Antes de iniciar su carrera diplomática, fue asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso (1995-1996). En el exterior, ha servido en las áreas políticas de las embajadas del Perú en los Estados Unidos y en la República de Chile, así como cónsul general del Perú en Houston.



Previamente al nombramiento, se desempeñó como jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores (2024-2025). Anteriormente, ocupó el cargo de jefe en la Oficina General de Comunicaciones de la Cancillería (2023) y en el despacho del viceministro de Relaciones Exteriores (2014 y 2016), así como el de subdirector de la OEA y Asuntos Hemisféricos (2015 y 2016).