RPP Verifica | Contrastamos las declaraciones de Zamir Villaverde en la Comisión de Fiscalización del Congreso

En su visita a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el empresario Zamir Villaverde —acusado por Karelim López de tener una relación con el presidente Pedro Castillo, su exsecretario general Bruno Pacheco, y con el sobrino del mandatario, Fray Vásquez— negó conocer a la lobbysta y estar vinculado al gobierno.

Sin embargo, Villaverde reconoció que visitó Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades y que sí tuvo contacto con el primer mandatario peruano, pero cuando era candidato, en La Casa del Maestro. "No soy amigo del presidente, solo lo conocí en una oportunidad en dos minutos cuando era candidato (…) Yo vivo de mi trabajo, creo que no es justo que a una persona que sale adelante, pese a tantas adversidades, se le quiera estigmatizar y denigrar con el único propósito de decir que es el amigo del presidente", manifestó el empresario.

Durante su presentación, Zamir Villaverde ofreció datos que, al ser contrastados con declaraciones previas brindadas en RPP Noticias, no cuadran. A continuación, verificamos sus declaraciones comparándolas con lo que él mismo dijo hace unos meses.

[1] En la Comisión de Fiscalización del Congreso, se le preguntó a Zamir Villaverde por sus antecedentes. Él respondió: "no tengo". Luego se le pregunta si tiene sentencias, y él responde: "He tenido sentencias, en las cuales he mantenido mi inocencia, sentencia que se encuentra resuelta y que no tiene nada que ver con lo que se ha estado investigando".





Resultado: ENGAÑOSO

En entrevista con RPP Noticias, el 8 de diciembre de 2021, al ser consultado por sus sentencias, Zamir Villaverde reconoció tener no solo una, sino dos sentencias más: "Así es [existen dos sentencias más]. Si bien es cierto, hubo una sentencia porque se involucraron a funcionarios. Esa sentencia se encuentra rehabilitada". Acto seguido, se le hizo notar que a pesar de eso, nunca se le absolvió, ante lo cual Villaverde asintió. Primero dice que no, luego no especifica el número de sentencias y luego menciona el término "rehabilitadas" para referirse a ellas. Esta es información engañosa.

[2] En otro momento, la Comisión de Fiscalización preguntó a Zamir Villaverde por su relación con los sobrinos del presidente Pedro Castillo. "Solamente conozco al señor Fray Vásquez Castillo, al que le alquilé, ya que una de mis empresas se dedica al alquiler de transporte de personal", manifestó. Al ser consultado por los comprobantes de pago, el empresario señaló: "sí, los tengo". Además, se comprometió a entregarlos de manera física a la comisión.





Resultado: ENGAÑOSO

En la entrevista con RPP Noticias en diciembre pasado, el empresario evadió la pregunta sobre los comprobantes y dio a entender que no los tenía. Al preguntársele si tiene cómo comprobar el alquiler, Zamir Villaverde responde: "los montos que se han pagado son 200 soles, han sido en 4 oportunidades, son montos que no son bancarizados". Se insiste y se le pregunta si emitió comprobantes, a lo que Villaverde contesta: "dentro de los alquileres que yo hago pueden ser acuerdos verbales. No le veo nada de malo en poder alquilar un vehículo". Él mismo dio a entender que no los tenía, ahora dice que sí los tiene. Ante la versión contradictoria, determinamos que es engañoso.