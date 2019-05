El jefe del Gabinete Ministerial dijo que es constitucional que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza al Parlamento. | Fuente: Flickr PCM

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, negó que el Ejecutivo haya planteado la cuestión de confianza por el caso de Pedro Chávarry. Sin embargo, aseguró que lo que hizo el Congreso con el ex fiscal de la Nación es un “blindaje”.



“Esta cuestión de confianza no es una respuesta a lo que ha pasado con el fiscal (Pedro) Chávarry. Es una lectura a que el Congreso no le está dando importancia a temas de reforma política”, dijo este jueves en Canal N.



Sin embargo, criticó que el Parlamento haya archivado las denuncias contra Pedro Chávarry. “Hemos visto lo que ha hecho el ex fiscal de la Nación. Pero usar los votos para decir que la justicia no debe encargarse de esto, es un blindaje”, dijo Salvador del Solar.

Explicó, además, que la cuestión de confianza se da en un momento en el que el Ejecutivo observa que el Parlamento no tiene interés de los tema más importes como los de reforma política, que tiene carácter de urgencia.