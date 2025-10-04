Cardenal Castillo anunció que León XIV dirigirá unas palabras para los devotos del Señor de los Milagros el 19 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, anunció que el papa León XIV dirigirá unas palabras para los devotos del Señor de los Milagros el próximo 19 de octubre desde la plaza de San Pedro.

"Hemos hablado con el papa y, si bien hoy día no nos va a poder hablar porque tiene otra tarea; el 19 [de octubre], después del 18, va a dirigirnos unas palabras, porque van a levantar al señor allí, en la plaza de San Pedro, para la procesión que va a haber en Roma", señaló Castillo.

El religioso brindó estas declaraciones durante la ceremonia de levantamiento del anda del Señor de los Milagros, que se realizó este mediodía en Lima, así como en otras hermandades del Perú y del extranjero en simultáneo.

Previamente, el cardenal pidió rezar en este mes de octubre "por todos, inclusive por quienes se han equivocado, para que puedan retornar al camino de amistad, para que puedan retornar al camino del amor".

"Pero para eso nosotros vamos a seguir al señor humildemente, sencillamente, como él nos enseñó, a caminar con él. Y por eso el papa Francisco, cuando conversamos de esto hace un tiempo, decía: 'eso es un signo lindo para el año de Jesucristo'. Y estamos conviviendo ahora esta promesa que le hicimos de que lo íbamos a hacer, aunque él no esté presente", aseguró.

León XIV publicará 'Dilexi te' el próximo jueves 9 de octubre

Por otro lado, la Santa Sede informó que el sumo pontífice publicará el próximo jueves, 9 de octubre, su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título 'Dilexi te'

El texto ha sido firmado por el papa en la biblioteca del Palacio Apostólico ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra.

León XIV ha optado para su primer gran documento por la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva.

El título evoca a la cuarta y última encíclica del Francisco, 'Dilexit nos' (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre "el amor humano y divino del corazón de Jesucristo".

En ese sentido, la primera exhortación de su sucesor, León XIV, cambia el título a 'Dilexi te' (Te he amado) para abordar el tema del "amor hacia los pobres", según informó el medio oficial 'Vatican News'.

En la presentación oficial, en la Sala de Prensa vaticana, participarán responsables de organismos dedicados a la pobreza o al trato con las personas en la Curia Romana.