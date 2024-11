Santiváñez: Colapso de la Morgue de Lima no es un "estándar válido" para medir resultados de lucha contra la inseguridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, indicó este lunes que el colapso de la Morgue Central de Lima no es un indicador adecuado para medir los resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana que impulsa el Gobierno, ello pese a las denuncias de los trabajadores del establecimiento a cargo del Ministerio Público.

En declaraciones a la prensa desde la ciudad de Cusco, el ministro indicó que el estado actual de la Morgue Central de Lima no es actual, sino que viene desde la pandemia de la COVID-19. Por ello, sostuvo que es competencia de las autoridades del Ministerio Público dar una solución a esta problemática.

“La morgue no depende de mí, la morgue depende del Ministerio Público y la morgue está colapsando desde la época de la COVID. En la época de la COVID tampoco había capacidad de atención. Entonces considero que es un reclamo que debe atender el Ministerio Público”, dijo.

"No es un estándar válido"

El ministro también aseguró que los muertos dentro de la morgue corresponden a causas de diversos tipos como atropellos o suicidios, por lo que dijo que no se puede señalar el colapso de dicho establecimiento como un indicador de si ha funcionado o no la estrategia del Gobierno para mitigar la delincuencia.

“Particularmente no es un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no, en razón de los muertos que están en la morgue, porque los muertos que están en la morgue son de diversos tipos, atropellos, suicidios, enfermedades, querer catalogar eso versus la lucha contra la delincuencia, creo que no es el estándar adecuado”, apuntó.

Trabajadores denuncian colapso

El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (FNTP), David Hereña, indicó a Latina Noticias que la situación en la Morgue Central de Lima es caótica, mientras que Marcelino Valerio, técnico necropsiador de este establecimiento dio cuenta que ya no tienen lugar para recibir más cadáveres.

De acuerdo con Hereña, los decesos por proyectil de arma de fuego son recurrentes en la morgue y solo en octubre de 145 cadáveres ingresados, 38 fueron muertos por disparos. Asimismo, señalan que en 2024 la morgue ha recibido 3 257 cuerpos, de los cuales 591 presentan heridas de bala, cifra que representa un incremento de casi el 40% con relación a 2023.