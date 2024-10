Santiváñez tras asesinato de profesor en Ate: “No significa en lo absoluto que no estemos teniendo resultados”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, se refirió esta noche al asesinato de un profesor en un colegio del distrito de Ate y señaló que esto no significa que no se tengan resultados tras la declaratoria de estados de emergencia en 14 distritos de Lima.

A su salida de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, el ministro indicó que recién había tomado conocimiento del crimen ocurrido en el colegio Julio César Tello de Ate, a donde dijo iría para conocer los resultados de la investigación.

Al ser consultado sobre el hecho de que este crimen haya ocurrido en uno de los distritos incluidos en el estado de emergencia, el ministro sostuvo que este crimen no puede opacar los resultados que deja dicha medida adoptada por el Gobierno.

“No podemos decir que por un hecho que ha sucedido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo, porque ha sucedido dentro de un estado de emergencia, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultados”, sostuvo.

El ministro también manifestó que durante el fin de semana se ha logrado detener a más de 1 000 personas y se ha desarticulado tres organizaciones criminales, como parte de los operativos que realiza la Policía en el marco de los estados de emergencia.

Crimen en Ate

Un sujeto, aún no identificado, asesinó de tres disparos a un docente dentro del colegio Julio César Tello, en el distrito de Ate. Este hombre llegó en una moto lineal junto a otra persona y luego de cometer su crimen huyeron.

El docente, identificado como Julio César Pacheco Pimentel, fue atacado luego de que su asesino se hiciera pasar como un repartidor y con engaños pudo entrar al centro educativo para informar que tenía una entrega para el profesor.

Tras recibir una llamada, el profesor acudió hasta el ingreso del colegio para encontrarse con el supuesto repartidor y este, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza y cuerpo. Tras cometer su crimen, huyó del lugar aprovechando el pánico que se generó en la escuela.

Paramédicos llegaron para brindarle asistencia, pero nada pudieron hacer para salvar la vida del profesor debido a la gravedad de sus heridas.