Cancillería informa que gestiona pronta repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez, asesinada en EE.UU.

La Cancillería informó mediante una comunicado que están gestionando antes las autoridades de EE.UU. la "pronta culminación" de los trámites legales para la repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez, quien fuera asesinado en Estados Unidos.

"El Consulado General del Perú en Los Ángeles ha sido instruido para gestionar ante las autoridades estadounidenses la pronta culminación de los trámites legales correspondientes, en coordinación con la familia de Sheylla Gutiérrez, a fin de que los restos mortales puedan ser repatriados lo más pronto posible", comunicaron.

En esa línea, la Cancillería mencionó que "ha logrado que los costos del traslado sean asumidos por el Estado de California y viene haciendo las gestiones para exonerar del pago de tasas en el aeropuerto Jorge Chávez".

Asimismo, informaron que se ha comunicado a la embajada de Estados Unidos en Lima sobre la detención preventiva, con fines de extradición, de Jossimar Cabrera Cornejo, sindicado como principal sospechoso del crimen -y quien se entregó a la Interpol de Perú- y destacaron que "se podrían acortar sustancialmente los plazos para entregarlo a las autoridades de ese país si es que el juez acepta formalmente que el extraditable se acoja a la figura procesal de la 'extradición simplificada'".

Culminaron el pronunciamiento indicando que la familia de Sheylla Gutiérrez fue recibida en Lima por la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería para ser informados de los hechos.

📄Comunicado de Prensa 017-25: Cancillería gestiona ante EE. UU. pronta repatriación de cuerpo de peruana.



Caso Sheylla Gutiérrez

Como se recuerda, Sheylla Gutiérrez fue hallada muerte en Estados Unidos tras reportarse en un inicio su desaparición.

Los familiares de la mujer asesinada pidieron a la Cancillería agilizar los trámites para la repatriación del cuerpo.

“Lo que pasa es que normalmente estos trámites demoran un poco, somos conscientes como familia, pero sí espero que realmente el cónsul que está allá en Estados Unidos nos apoye para agilizar los trámites y ella pueda venir cuanto antes”, comentó a RPP Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima.

Además, junto a la familia de Sheylla, están convencidos de que Cabrera Cornejo es el responsable de la muerte de la joven peruana.

Por otro lado, la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, aseguró que los tres hijos de Sheylla Gutiérrez recibirán una pensión bimestral de 600 soles -cada uno- hasta que cumplan los 28 años.

Asimismo, ella había señalado que los gastos de repatriación iban a ser asumidos por el Gobierno.