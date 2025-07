Susel Paredes ve complicada eventual vacancia: “Dina Boluarte es un títere de la mayoría congresal”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Susel Paredes, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, cuestionó el incremento de sueldo a Dina Boluarte aprobado por el Consejo de Ministros y consideró que podría ser causal de vacancia.

En declaraciones a Prueba de fuego, de RPP TV, la legisladora indicó que Dina Boluarte debe ser calificada por su desempeño, el cual señaló como pésimo, por lo cual ameritaría ser despedida.

“Esta es una decisión que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas haciendo una especie de cuadro comparativo de lo que ganan los presidentes en los alrededores de nuestro país”, dijo.

“Pero a ella hay que calificarla por su desempeño y su desempeño es pésimo, si ella trabajara en una empresa privada la hubieran despedido, el despido para nosotros es la vacancia y esta señora merece ser despedida”, agregó.

"Boluarte hace lo que mayoría congresal quiere"

Sin embargo, Paredes consideró que la vacancia de Boluarte sería muy complicada de lograr, pues, a su parecer, la mayoría congresal “está feliz” con quien sucedió a Pedro Castillo.

“La mayoría congresal está feliz con Dina, porque Dina hace lo que ellos quieren. Esa es la purísima verdad, ¿quién está en la Mesa Directiva del Congreso? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre, que votan juntos”, dijo.

En ese sentido, la legisladora de oposición tildó de títere de la mayoría congresal a Dina Boluarte y dijo que, mientras ella haga lo que las bancadas que están en la Mesa Directiva quieran, no corre riesgo en que la saquen del cargo.

“Dina Boluarte es un títere de la mayoría congresal, porque saben que, si ella se desalinea, la vacan ¿Por qué no la vacan? No la vacan, porque los obedece y ahí están juntos. Es una relación íntima entre Dina Boluarte y la mayoría congresal. Dina Boluarte hace lo que mayoría congresal quiere, la mayoría congresal no la vaca mientras hace lo que quieren. Esa es la pura verdad”, sostuvo.