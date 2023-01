Ministros se manifestaron luego de la reunión de la PCM | Fuente: RPP

El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Alfonso Adrianzén, señaló que, ante el anuncio de diversos manifestantes para concentrarse en la capital este jueves 19 de enero, las empresas deberían tomar algunas previsiones. Por tanto, solicitó a los empleadores que brinden las facilidades para el trabajo remoto.

"Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, queremos exhortar a los señores empleadores a que faciliten la acción remota de sus trabajadores durante las próximas 24 horas. Ello, en el sentido de que mañana jueves van a existir algunas manifestaciones y que no tenemos la certeza de si van a continuar o no actos que pudieran desbordar actos de violencia. Pedimos calma al país, pero pedimos también producción, productividad, empleo, derecho a que la gente trabaje", dijo a la prensa.

Como se recuerda, la concentración de manifestantes en la capital, denominada "Toma de Lima", responde a las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"No queremos más muertos, no queremos más heridos"

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas, ya que desde el Ejecutivo no quieren más ciudadanos muertos.

"Le daremos la seguridad a todas aquellas personas que van a las protestas. A los compatriotas que no van a las protestas, de igual manera, mantengan la tranquilidad. A los que van a las protestas, mi recomendación va en el sentido de que cumplan la ley, cumplan las medidas de seguridad que se están adoptando. No queremos más muertos, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor", aseveró.

Mientras tanto, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, solicitó liberar las vías para permitir el paso de personal de salud. "Es importante tener nuestras vías libres. No podemos permitir un muerto más. No podemos ver que nuestra referencia y contrarreferencia sea obstruida. La atención de una persona, de una vida, para el Ministerio de Salud es importante", finalizó.