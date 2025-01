Alcalde provincial de Trujillo sobre atentado a Fiscalía de la ciudad: "Se perdió el respeto al Estado peruano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Reyna, alcalde provincial de Trujillo, se refirió al atentado sufrido en la sede del Ministerio Público de la ciudad por un aparato explosivo dejado por unos delincuentes y que provocó una serie de destrozos y un herido en la madrugada de este lunes 20 de enero.

En conversación con RPP, la autoridad trujillana sostuvo que la ciudad “desde hace años viene teniendo estado de emergencia” y que la magnitud del problema se debe a que las medidas tomadas tanto por el Congreso como por el Ejecutivo “son insuficientes”.

“Las medidas que dan el Ejecutivo, o el Legislativo, son insuficientes. Ya el problema rebasó cualquier alternativa desde el marco de la Constitución del 93”, declaró Reúna a La rotativa del aire. Del mismo modo, consideró que las autoridades están divididas lo que dificulta una lucha conjunta contra la criminalidad.

“Tenemos un gobierno que no tiene legitimidad y en esa búsqueda de congraciarse con todo el mundo, están con todos y divididos a la vez. Así no se puede gobernar. Por su parte, el Congreso tiene una agenda propia, una agenda individualista de cada uno de sus integrantes. Más no una agenda del país, una ruta, una orientación por donde se debe marcar”, sostuvo.

El alcalde precisó que tanto las autoridades regionales como municipales “están prácticamente solas porque el gobierno es quien maneja a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas”. “Recién cuando estos temas de extorsión, sicariato, de rapto, y secuestro lleguen a Lima, recién advertirán lo terrorífico a lo que los norteños y trujillanos nos estamos enfrentando”, acotó.

La ciudad de Trujillo viene sufriendo una gran ola de criminalidad y sicariato. | Fuente: Andina

Alcalde provincial de Trujillo sobre delincuencia: “Es por la minería ilegal y el narcotráfico”

Mario Reyna considera que en Trujillo existen dos fenómenos que original la ola de criminalidad: la minería ilegal y el narcotráfico.

“Aquí hay dos fenómenos interesantes en Trujillo y que se va a repetir en Lima. Uno es la minería informal, que lava cantidad de dinero enormes en la ciudad de Trujillo. La lavandería se trae del ande liberteño, pero los resultados económicos se lavan en la ciudad de Trujillo”, explicó.

En el caso de narcotráfico, consideró que los grupos delincuenciales usan la ciudad de Trujillo como “la puerta de la libertad grandes cantidades de droga sin control alguno”.

“Estos mismos fenómenos desencadenan extorsiones, sicariato, prostitución y toda una lista de delitos que de igual forma, presumo yo, van a llegar a la ciudad de Lima (…) La Constitución y herramientas legales son insuficientes para combatir con la delincuencia. Se necesita mano dura, férrea para poner en alto esta situación”, añadió.

Mario Reyna juró como nuevo alcalde provincial de Trujillo en enero de 2024. | Fuente: Andina

Alcalde provincial de Trujillo: “Dina Boluarte debe pedir reformas legales al Congreso”

En otro momento, Mario Reyna consideró que la presidenta Dina Boluarte debería “pararse frente al Congreso y pedir las reformas legales y constitucionales”. Esto, con el fin de llevar a buen puerto toda esta lucha en contra de la criminalidad.

“El cambio de ministros no soluciona nada. Cambie quien cambie. Este es un acto terrorista. Este atentado va en contra de una institución pública como lo es el Ministerio Público, ya el respeto se perdió no solo a los ciudadanos sino también al estado peruano”, remarcó.

Por último, mencionó que tras este atentado tanto el ministro del Interior, Juan José Santivañez, como el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, debieron renunciar.

“Esta afrenta de un grupo de delincuentes al estado peruano debió salir a cortar cabezas de inmediato (de los ministros). No se ha hecho eso y es un pésimo mensaje. Esto se vuelve incontrolable”, declaró.

Ejecutivo anunció una serie de medidas “para contrarrestar la ola criminal” en Trujillo. | Fuente: PCM

