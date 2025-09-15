Últimas Noticias
Víctor Zanabria pasará al retiro el 31 de diciembre tras un periodo de "adaptación a la vida civil" de tres meses

General Víctor Zanabria, comandante general de la PNP.
General Víctor Zanabria, comandante general de la PNP. | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La PNP dispuso que el comandante general Víctor Zanabria inicie un periodo de adaptación a la vida civil desde el 1 de octubre. Decisión se toma días después de que el Poder Judicial ordenara suspenderlo por el caso 'Policías albañiles'.

Gobierno
00:00 · 01:39

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que el actual comandante general, Víctor Zanabria Angulo, dejará su cargo el 1 de octubre de 2025 para iniciar un periodo "de adaptación a la vida civil de tres meses", hasta el 31 de diciembre, fecha en la que pasará oficialmente al retiro. 

De acuerdo a una resolución directoral a la que tuvo acceso RPP, esta decisión responde al cumplimiento de los 40 años de servicio del general, conforme al reglamento de la institución.

Durante el periodo de octubre a diciembre, Zanabria permanecerá en actividad, pero sin ejercer un cargo específico.

La presidente Dina Boluarte será la encargada de designar al nuevo comandante general de la PNP. 

Suspensión por el caso 'Policías albañiles'

La transición de Zanabria se da luego de que el último 12 de septiembre el Poder Judicial ordenara su suspensión por 18 meses del cargo de comandante general, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como 'Policías albañiles'. 

La medida, dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, prohíbe a Zanabria ejercer funciones en la institución mientras se investigan presuntos delitos de peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad.

El caso se remonta a 2020, cuando Zanabria, entonces jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, fue acusado de ordenar a seis suboficiales realizar trabajos de albañilería en instalaciones policiales durante su horario de servicio, destinado al patrullaje.

La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen irregularidades graves.

En una conferencia de prensa realizada el último sábado, Zanabria calificó la suspensión como "excesiva" y "arbitraria". 

"Nosotros, por más que consideremos que es excesiva o arbitraria, somos cumplidores de la ley, y el abogado responsable del seguimiento de este caso en Arequipa está presentando el documento pertinente para apelar esta decisión", afirmó.

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy", agregó, refiriéndose a construcciones realizadas por efectivos policiales bajo su mando, como iglesias y espacios recreativos.

Zanabria también destacó que le quedaban pocos días en el cargo antes de su retiro programado, señalando que la presidenta Boluarte decidiría sobre su relevo en los próximos días.

