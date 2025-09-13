Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Óscar Arriola asumiría como comandante general de la PNP tras suspensión temporal de Víctor Zanabria, dice especialista

Óscar Arriola asumiría como comandante general de la PNP, dice especialista
Óscar Arriola asumiría como comandante general de la PNP, dice especialista | Fuente: PNP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Stefano Miranda, abogado especialista en legislación policial, señaló que Víctor Zanabria tiene que cumplir el mandato judicial de sus suspensión por 18 meses y que, de presentar algún recurso contra la disposición, debería hacerlo fuera del cargo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 04:40

El Poder Judicial ordenó ayer, viernes, suspender por 18 meses a Víctor Zanabria Angulo del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto tras declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, en el caso 'Policías albañiles'.

En ese sentido, Zanabria Angulo debería, en las próximas horas, dejar el máximo cargo que ocupa en la institución policial y como jefe del Comando de Operaciones Policiales. 

Ante esta situación, Stefano Miranda, abogado especialista en legislación policial, en diálogo con RPP, sostuvo que la normativa competente indica que Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, debería asumir el máximo cargo de la Policía, de manera interina.

"En un estado de derecho, las sentencias judiciales o las resoluciones judiciales son de cumplimiento de manera inapelable. Esto significa que el comandante general tiene que cumplir el mandato judicial [...] La norma establece que, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tienen que cumplirla. Fuera del carácter político y decisivo, el comandante general tiene que acatar esta resolución judicial. Nos guste o no nos guste", indicó.

"El Decreto Legislativo 1149 establece que, de manera interina, quien asume es el jefe del Estado Mayor, que es el general PNP Óscar Arriola", resaltó. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

"Es un mandato judicial y él tiene que acatar"

Asimismo, Miranda indicó que Zanabria Angulo, "como todo ciudadano", puede ejercer su derecho a apelar la decisión judicial para que "la sala pueda revisar si esa resolución judicial de suspensión cumple o no los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal", pero debe hacerlo fuera del cargo.

"Yo creo que el comandante general debe dar el ejemplo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley y debe acatar, le guste o no, este mandato judicial. Es la oportunidad que tiene el comandante general de demostrar que él es cumplidor de lo que manda la ley", sostuvo.

"Por eso vuelvo a repetir, nos guste o no, y ojalá que no pase por este síndrome que él considere que esta resolución es injusta y, por lo tanto, requiera que [se] agote la vía y que la sala confirme. Me parece que sería un mal precedente para un estado de derecho como el que se vive", agregó.

El especialista remarcó que la suspensión judicial "no es una sanción penal ni administrativa", sino "una medida preventiva, donde se discuten requisitos".

"Yo tengo, por ejemplo, una premisa: el comandante general, en dos años que ha estado en el cargo, ¿qué elementos de convicción demostrarían este peligro procesal, ese riesgo de obstaculización? Peor aún, estando a 11 días de cesar en su cargo, porque en 11 días él pasa a la situación de adaptación a la vida civil", apuntó.

"Ojalá que el comandante general no pase por ese sindroma y que cumpla este mandato judicial. Porque, como lo vuelvo a decir, nos guste o no, es un mandato judicial, y él tiene que acatar porque se ha llevado una audiencia, él ha tenido el derecho a la defensa, su abogado ha participado; y el juez ha declarado fundada la petición fiscal. Por lo tanto, es un mandato judicial que puede ser apelado, pero él tiene que cumplirlo de manera inmediata. La norma policial establece que quien debe continuar es el teniente general Oscar Arriola", puntualizó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Óscar Arriola Víctor Zanabria PNP Poder Judicial Policías albañiles

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA