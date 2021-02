Violeta Bermúdez sobre posible censura a Mesa Directiva del Congreso: “No es momento de disputas, sino de unión”

La presidenta del Consejo de Ministros instó a las fuerzas políticas a mantener unidad. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció este sábado respecto de la posibilidad de un pedido de censura contra la Mesa Directiva del Congreso y consideró que se debe priorizar la unidad en este momento ante pandemia que afronta el país.

En declaraciones a la prensa, Bermúdez sostuvo que no es momento para disputas en el país y que las fuerzas políticas deberían estar unidas para poder superar la crisis sanitaria que vivimos a causa del nuevo coronavirus.

“No es momento de disputas, sino de unión, juntos podremos enfrentar mejor este grave problema que afecta al mundo. No es momento de peleas ni de censuras”, sostuvo la titular del Gabinete Ministerial.

Voces de Censura

La representante del Ejecutivo también hizo un llamado a que las críticas al trabajo que realiza el Gobierno contra la pandemia sean “constructivas, para mejorar como país”.

El pronunciamiento de Violeta Bermúdez se da luego de que desde hace unas semanas el portavoz de la bancada de Podemos Perú, Arón Espinoza, anunciara que solicitarían la censura de la Mesa Directiva del Congreso. Esto por el rechazo de la ley de retiro de fondos de la ONP.

En caso llegara a prosperar una censura contra la Mesa Directiva del Parlamento, el presidente de la República, Francisco Sagasti, debería dejar el cargo pues llegó a él al ser elegido titular del Parlamento.

Respecto de una eventual intención de censura, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, dijo en RPP Noticias que se trata de pedidos aislados y que no cree que tendrían el respaldo de la mayoría del Parlamento. Sin embargo, consideró que la censura causaría mucho daño dada la situación que enfrenta el país.

“En concreto censurar a una Mesa Directiva en conjunto significaría que se censure al presidente de la República, porque acordémonos que el presidente de la República no ha dejado de ser congresista y no ha dejado de ser el primer presidente del Congreso y realmente sería un efecto pernicioso, porque hacer un recambio en estas circunstancias no es fácil”, dijo.