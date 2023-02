El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que el expresidente Pedro Castillo nunca cometió un golpe de Estado. En ese sentido, manifestó que el exmandatario nunca tomó las instituciones del Estado y que el Congreso lo sacó del poder de una forma irregular.

"Para mí, Pedro Castillo no ha dado ningún golpe de Estado. Intentó dar un golpe de Estado que fracasó, fue fallido. No se tomaron ninguna de las instituciones. El que dio el golpe fue el Congreso, al hacer una vacancia exprés sin el debido proceso, y con una votación por debajo de lo exigido por el reglamento del Parlamento", indicó en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, recalcó la importancia de realizar una Asamblea Constituyente para que se logre una renovación en el Parlamento.

"La prioridad del partido es la Asamblea Constituyente. Aquí nada va a cambiar sino se cambian las reglas de poder, las relaciones de poder están constituidas en ese documento. Caso contrario haríamos unas nuevas elecciones, elegimos un nuevo Parlamento y lo seguimos detestando, no tendría ningún sentido. Considero que las elecciones deben ser complementarias, no apoyamos la reelecciones de congresistas ni la bicameralidad", expresó.

Cerrón recalcó que su agrupación no está detrás de las marchas contra el actual gobierno, pero que sí apoyan su agenda como es la renuncia de Dina Boluarte y una Asamblea Constituyente.

"Nosotros no hemos organizado ninguna protesta, es una agenda espontánea de los pueblos del sur, pero sí estamos de acuerdo con su agenda", puntualizó.

Sentencia por cuatro años de prisión

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de Junín dictó este martes, en primera instancia, cuatro años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros cinco funcionarios por el delito de colusión en agravio del Estado.

La sentencia fue emitida por el juez Guido Arroyo, quien precisó que la misma resolución deberá ratificarse en una sala superior para que el líder de Perú Libre sea trasladado a prisión.

También se impuso contra Vladimir Cerrón y los demás investigados el pago de una reparación civil de S/. 2 millones 18 mil que deberán pagar de manera solidaria. La sentencia dictada por el juez Guido Arroyo se ejecutará una vez consentida o ejecutada.

Vladimir Cerrón ha recibido una sentencia de cuatro años de prisión efectiva que debe ser ratificada en segunda instancia | Fuente: RPP Noticias

Niega delitos

En una entrevista a Canal N, Cerrón afirmó que existe un sesgo político en la reciente sentencia y que apelará la misma señalando que nunca cometió colusión.

"Nosotros después de ganar las elecciones en primera vuelta en el 2021 nos vinieron una catarata de denuncias y a mí me vinieron 20 procesos penales, estas denuncias tienen un móvil político porque el partido lleva como bandera el cambio de la constitución política (...) jamás me he reunido con los postores para que haya un proceso de colusión y jamás se ha afectado al Estado un centavo para que planteen una reparación civil de dos millones de soles. (sobre resolución de la apelación) ojalá que no sea eléctrico ni exprés como han estado actuando con mi persona desde hace mucho tiempo", expresó.

Cerrón aclaró que en el caso del aeródromo en Junín no hubo un daño económico en el país y que la hipótesis de la Fiscalía es errónea.

"El MEF notifica una vez que se emitieron las ordenanzas regionales y han sido publicadas por el diario El Peruano que nadie las impugnó. Dicen que se deben rendir cuentas a él sobre la inversión que se va a hacer. Pero la ley hasta ese entonces dice que solamente se le hace presente al MEF cuando se va a tocar dinero del erario, cosa que no era. Después de unos tres meses sale una nueva norma donde dice que todos sin excepción hay que hacerle presente al MEF, pero la norma no se puede aplicar retroactivamente", explicó.