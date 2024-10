Waldo Mendoza presentó su renuncia al Consejo Fiscal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno oficializó la renuncia del economista Waldo Mendoza como miembro del Consejo Fiscal. Mediante la Resolución Suprema Nº 030-2024-EF, firmada por la mandataria Dina Boluarte y el titular del Ministerio de Economía, José Arista, se deja sin efecto su designación en el cargo.

"Se resuelve: Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido como miembro del Consejo Fiscal, dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas", se puede leer en el documento.

Como se recuerda, Mendoza Bellido ejerció también como ministro de Economía y Finanzas, entre noviembre de 2020 y julio de 2021, durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti. Asimismo, fue reconocido por la revista Forbes como uno de los economistas más influyentes del país en el 2024.

Miembros del directorio del MEF confirmaron su interés de continuar en el cargo, asegura José Arista

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, dijo a RPP que los tres miembros del directorio de Petroperú, designados por el MEF, le han expresado su interés de mantenerse en el puesto.

“Los tres miembros del directorio del Ministerio Economía y Finanzas hasta ahora me han confirmado su interés de continuar en el directorio, lo cual me alegra mucho porque eso significa que todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en la formulación de los términos de referencia para la contratación del organismo restructurador no se perdería”, aseguró el ministro.