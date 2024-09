Ministro Arista sobre Petroperú: "Los tres miembros del directorio del MEF hasta ahora me han confirmado su interés de continuar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, indicó a RPP que los tres miembros del directorio de Petroperú designados por el MEF le han expresado su interés de mantenerse en el puesto.

“Los tres miembros del directorio del Ministerio Economía y Finanzas hasta ahora me han confirmado su interés de continuar en el directorio, lo cual me alegra mucho porque eso significa que todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en la formulación de los términos de referencia para la contratación del organismo restructurador no se perdería”, aseguró el ministro.

Hizo hincapié en que esto favorece en términos de tiempo, el cual aseguró es el recurso que más escazo con el que cuenta Petroperú.

Cabe recalcar que el gobierno anunció un apoyo financiero a Petroperú hasta por el monto equivalente en soles de 750 millones de dólares, como parte de las "medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera" que permitan a la petrolera estatal "superar la coyuntura" económica.

Así fue establecido a través de un decreto de urgencia, publicado en el diario oficial El Peruano.