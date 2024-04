Walter Ortiz Acosta juró como ministro del Interior en reemplazo de Víctor Torres [PERFIL]

El general (r) PNP Walter Ortiz Acosta juró este lunes como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres, quien esta misma jornada presentó su renuncia al cargo tras los recientes cuestionamientos a su gestión.

El acto fue encabezado por la presidenta Dina Boluarte, quien tomó juramento al nuevo titular del Mininter en Palacio de Gobierno. En la ceremonia, estuvo presente el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, además de los ministros de Estado.

Perfil de Walter Ortiz

Ortiz Acosta prestó servicio durante 38 años a la PNP. Según su perfil en el portal del Gobierno, es magíster en Gestión Pública, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Educación. Además, participó en cursos de inteligencia, cooperación policial internacional contra el crimen organizado, entre otros dentro y fuera del país.

Ocupó el cargo de jefe de la Macro Región Policial Arequipa-Moquegua-Tacna y también fue agregado policial en España, director de Aviación Policial, director de Prevención de Robo de Vehículos, entre otros cargos.

Su trayectoria le ha valido reconocimientos, tales como las condecoraciones de Caballero, Oficial y Comendador por la PNP y otras por los Carabineros de Chile, la Policía de Colombia y el Reino de España.

Víctor Torres anunció su renuncia

Torres Falcón anunció la tarde de este lunes, ante la prensa, que presentó su renuncia como ministro del Interior, aduciendo motivos personales.

"Yo le he pedido por favor (mi salida), porque tengo un problema familiar de salud. Es problema de mi familia (...) Yo he coordinado con la señora, y me voy porque yo he pedido, y la señora ha accedido. La señora es una persona muy cortés", indicó.