Exjefe del gabinete de asesores del Mininter dice que "se veía venir" las diligencias fiscales contra ministro del Interior

Judiciales Luis Herrera: "Hay personal que definitivamente se ha corrompido"

Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Mininter | Fuente: RPP

El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, consideró que "es algo lógico y que se veía venir" el inicio diligencias preliminares contra ministro del Interior, Víctor Torres, por presunto delito de abuso de autoridad.



"Que el Ministerio Público intervenga contra el ministro porque hay un tema de abuso autoridad me parece que es algo lógico y que se veía venir", dijo en el programa La Rotativa del Aire en relación al cese del general Jorge Angulo como comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Luis Herrera afirmó que la resolución del pase al retiro del general PNP Jorge Angulo "fue muy mal hecha e innecesaria" en un contexto de la violación de seguridad de la presidenta Dina Boluarte durante una actividad en Ayacucho.

"Se dijo en un primer momento que la salida del general Angulo había seguido un procedimiento completamente erróneo por cuanto la motivación de la resolución de la salida del general estuvo causada en aspectos políticos que no eran relacionados a su función, dado que a él no se le podía imputar directamente que una política pública no funcione porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema multidisciplinario", dijo.

Más temprano, RPP informó que la Fiscalía inició diligencias preliminares en contra el ministro del Interior, Víctor Torres, por el presunto delito de abuso de autoridad debido a la abrupta salida del general Jorge Angulo de la Comandancia General de la PNP.

Según el documento fiscal, la investigación ha sido declarada compleja y tendrá un plazo de ocho meses.

Caso desaparición de cuaderno de ocurrencias

El exjefe del gabinete de asesores expresó su preocupación por la desaparición y posterior hallazgo del cuaderno de ocurrencias de las visitas en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ya que para él esto significaría una extorsión o de ataque político a la Jefa de Estado.

"En primer lugar significa que dentro de la guardia a cargo de la custodia de la presidenta de la República hay personal que definitivamente se ha corrompido. Y en segundo lugar sobre el motivo por el cual se ha corrompido es que esa pérdida del libro de custodia de la guarda solamente tiene dos posibilidades. Una ha sido con la finalidad de hacer un cambiazo para ocultar quiénes salen e ingresan a esa casa. O para obtener copia del libro con la finalidad de tomar conocimiento, de quienes ingresan y salen de esa casa, con un objetivo extorsivo o de ataque político", dijo.

Luis Herrera explicó que este cuaderno de ocurrencias forma parte de la seguridad integral en torno a la mandataria Dina Boluarte.

"Es parte de la doctrina policial y militar que personal realice los servicios de guardia. Los servicios de guardia se caracterizan justamente por eso. Brindan seguridad a los funcionarios e instalaciones militares policiales. Ahí donde hay un servicio de guarda el rol fundamental es llevar el control de los hechos que suceden registrando minuto a minuto las cosas que suceden ahí. Los autos que ingresaron, las personas que ingresaron, las horas en que salieron", dijo.